 وثائقي - سيدة الدراجات النارية - شابة باكستانية تتحدى التقاليد | وثائقي | DW | 19.11.2021

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وثائقي

وثائقي - سيدة الدراجات النارية - شابة باكستانية تتحدى التقاليد

التنقل بالدراجة النارية في أرجاء وطنها باكستان أمر بديهي لزينة عرفان، لكن هل المجتمع الباكستاني مستعد أيضا للاعتراف بحق النساء بهذه الحريات؟

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ورثت زينة عرفان (25 سنة) شغف سياقة الدراجات النارية عن والدها الذي توفى مبكرا. ولطالما حصلت على دعم والدتها وشقيقها الأكبر اللذين أقرا لها بمساحات من الحرية لتطوير شخصيتها، لكنهما يرغبان أيضا بأن تتزوج زينة في سن الثلاثين على أبعد تقدير وأن تستكين للدور الذي يحدده لها المجتمع الأبوي المحافظ، أي أن تكون ربة بيت وأم. يلقى اندفاع زينة نحو الحرية الاحترام في المحيط المديني في مسقط رأسها لاهور، بل وتتمتع هناك بنوع من الشهرة، ففي عام 2018 عُرض في دور السينما الباكستانية فيلمًا يحكي قصة حياتها. لكن عبر وسائل الاتصال الاجتماعي تصلها ايضا بين الحين والآخر آراء تنتقد بشدة سلوكها العصري إزاء العلاقة التقليدية بين الجنسين. عندما شرعت زينة برحلتها عبر منطقة جبال هملايا الوعرة والمعروفة بتقاليدها الصارمة كان هدفها الأسمى اكتشاف المزيد عن حياة النساء هناك. وعلى الرغم من أنها قوبلت عموما بالاحترام وحسن الضيافة والاستعداد للمساعدة، إلا أنها لم تتمكن حقا من التواصل مع نساء المنطقة الجبلية، فبدون حضور الرجال وموافقتهم لم يكن مسموحا لهن بالحديث مع زينة أمام الكاميرا. مرة أخرى تتضح لزينة عرفان مكانتها الخاصة المميزة، لكن ذلك لم يمنعها من التمسك بشعارها: عيشي حلمك!

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