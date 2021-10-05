 وثائقي - سلطة المياه - تغير المناخ في نيبال | وثائقي | DW | 08.04.2022

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وثائقي

وثائقي - سلطة المياه - تغير المناخ في نيبال

يروي الفيلم ثلاث قصص يعاني أصحابها من عواقب مأساوية بسبب التغير المناخي. يعيش الجميع في قرى نيبالية تضررت نتيجة للفيضانات أو الجفاف.

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إنه نوع من المعاناة البشرية وهي نتيجة مباشرة لتغير المناخ الذي يتسبب به الإنسان. تدور القصة الأولى حول كامالا ديفي باتاك التي تعيش في ريف نيبال وتعاني من مشاكل صحية خطيرة بسبب نقص المياه لديها على مدار عشرين عامًا مضت. وتوضح قصتها ما يمكن أن يعنيه نقص المياه لصحة المرأة ومستقبلها. وفي القصة الثانية ، نزور نادي بيبلي يوث ، وهو ناد رياضي في بلدة صغيرة بنيبال. يلعب النادي الرياضي دورا فعالا في تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع وهذا الدور أصبح مهددا الآن بسبب الفيضانات المتكررة. أما القصة الثالثة فتحكي مأساة عائلة بالامي التي تعيش في قرية خلابة تقع على التلال الخضراء في نيبال. هنا ألحقت الفيضانات المفاجئة التي سببها تغير المناخ الضرر بالأهالي مما أدى إلى وفاة عدة أشخاص. تروي القصص الثلاث كيف يتعين على شعب نيبال دفع ثمن أزمة المناخ التي تتسبب بها بشكل رئيسي الدول الصناعية الكبرى.

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يروي الفيلم ثلاث قصص يعاني أصحابها من عواقب مأساوية بسبب التغير المناخي. يعيش الجميع في قرى نيبالية تضررت نتيجة للفيضانات أو الجفاف.

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