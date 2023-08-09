وثائقي - سحر البيتكوين - الذهب الرقمي ووعوده

فبينما تعد العملة المشفرة مادة للمضاربة مشكوك بسمعتها، يُنظَر إليها في جنوب العالم على أنها فرصة. فما هو سبب ذلك؟ الفيلم الوثائقي "سحر البيتكوين" يأخذنا في رحلة مثيرة عبر غواتيمالا والسلفادور. تَعِد يوتوبيا البيتكوين بمزيد من المشاركة المالية وتوسيع البنى التحتية من خلال التعدين الأخضر والمستثمرين الجدد الذين ستجتذبهم مشاريع ضخمة مثل "مدينة بيتكوين" المخطط لها في السلفادور. فما الذي يكمن وراء هذه الوعود؟ في غواتيمالا، يحاول مواطن أمريكي وطبيب عسكري سابق استخراج الذهب من القمامة باستخدام البيتكوين في مدينة باناخاتشل ذات الطبيعة الخلابة. لكن ألا يبدو هذا أجمل مما يمكن تصديقه؟ الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة وضع البيتكوين كعملة وطنية ثانية. لكن بعد مرور عام فقط بالكاد يوجد أثر لذلك الحماس الذي كان يحيط بها. هل ابتعدت يوتوبيا البيتكوين عن واقع حياة الناس، أم أنها قادرة فعلا على إحداث بعض التغييرات؟