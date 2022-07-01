وثائقي - سجناء أردوغان السياسيون

ميشاله تولو وهوزان كين وغونول ديلان أورس قبعن عدة أشهر في مراكز الحجز التركي أو قيد الإقامة الجبرية، لم يسمح لهن بالسفر إلى وطنهم ألمانيا بسبب حظر المغادرة. إنهن ثلاث نساء استهدفهن القضاء التركي. عكرت حالاتهن وغيرها العلاقات الألمانية التركية التي مرت بمرحلة صعبة وخاصة في السنوات السابقة لعام 2020. هل كانت هذه الحالات "سلعة بشرية" للرئيس التركي في صراعه مع خصومه السياسيين في الداخل والخارج؟ اعتنى السفير الألماني السابق في أنقرة مارتن إردمان، بأبرز السجناء السياسيين الألمان في تركيا: دينيس يوجيل وبيتر شتويدنر وميشاله تولو. تم إطلاق سراح العديد من المعتقلين بشكل تدريجي. الصحفية الألمانية ميشاله تولو التي أمضت ثمانية أشهر قيد الحجز التركي بتهمة الدعاية المزعومة للإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية عادت إلى ألمانيا في 2018. هي تعتقد اعتقادًا راسخًا أن قضيتها "كانت ذات دوافع سياسية وتم البت فيها سياسيًا أيضا". كما احتُجزت المطربة الألمانية الكردية هوزان كين وابنتها عالمة الاجتماع غونول ديلان أورس لسنوات في تركيا واتهمتا أيضًا بدعم الإرهاب. عادت غونول ديلان أورس ووالدتها الآن إلى ألمانيا وتحاولان مواصلة حياتهما السابقة، لكن العشرات من الألمان الآخرين ما زالوا محتجزين في تركيا. محتجزون في بلد يصدر فيه القضاة أحكاماً سياسية حسب أهواء الرئيس الذي يحارب أي شكل من أشكال المعارضة. يعرض الفيلم آثار هذه الإجراءات التي تعتبر تعسفية على حياة المتضررين. هم يتحدثون عن حالات اليأس والأفكار الانتحارية ولكنهم يتحدثون أيضًا عن الشوق للعودة إلى الوطن والفرح عندما تبدأ الرحلة إلى الوطن أخيرًا.