 وثائقي - داء السكري - مرض العصر المربح | وثائقي | DW | 06.07.2022

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وثائقي

وثائقي - داء السكري - مرض العصر المربح

أصبح داء السكري من النوع الثاني مرضًا واسع الانتشار في المجتمع الاستهلاكي. تعمل مختبرات شركات الأدوية على تطوير عقاقير كثيرة لكنها ذات تكلفة عالية، وهي ليست بالضرورة أدوية ذات فعالية كبيرة. لقد أصبحت وزارات الصحة عاجزة عن مواجهة ذلك.

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يوضح مرض السكري أن المجتمعات الحديثة أصبحت غير قادرة على معالجة الأمراض المزمنة بالشكل المناسب. فهو مرض ينتشر بازدياد في القرن الحادي والعشرين: ويعاني منه حوالي 430 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. يُعرف نوعان من الاضطرابات الأيضية على وجه الخصوص باسم مرض السكري: النمط الأول هو أحد أمراض المناعة الذاتية التي يجب معالجتها بجرعات الأنسولين مدى الحياة، بينما يتطور النمط الثاني نتيجة لنظام غذائي غني بالدهون والسكريات وقلة ممارسة الرياضة. في ضوء الانتشار السريع لمرض السكري، تسعى الأمم المتحدة لإقناع الحكومات بالتحرك، لأن هذا المرض يقضي على الأرواح في جميع القارات الخمس ويشكل عبئًا ثقيلًا على الميزانيات العامة. يبدو أن المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو شركات صناعة الأدوية: مع حجم مبيعات يبلغ 46 مليار دولار، يمثل مرض السكري سوقًا عملاقة ومربحة. أصبح مرضى السكري يتناولون أدوية كثيرة مع إهمال الآثار الجانبية الخطيرة في بعض الأحيان. وبهذه الطريقة يعلق المرضى في دوامة العلاج. ومع ذلك لا يمكن وقف تطور المرض والذي يؤدي في النهاية إلى بتر الأطراف أو فقدان الرؤية أو النوبات القلبية. لكن هناك بدائل يمكن أن تعمل على تخفيف المنحنى الوبائي لمرض السكري من الفئة 2 وتقليل الإنفاق على الرعاية الصحية. كما يمكن السعي إلى تحسين النظام الغذائي كإجراء وقائي. إلا أن هذه الحلول تتطلب جهدًا كبيرًا وإعادة تفكير كاملة في علاجات الأمراض المزمنة. تم تصوير الفيلم الوثائقي في ثلاث قارات، ويستند إلى تقارير كثيرة قدمها مرضى وباحثون ومهنيون طبيون. بالإضافة إلى ذلك، فهي تواجه شركات الأدوية وممثلي المؤسسات بمسؤوليتهم عن الوضع.

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داء السكري - مرض العصر المربح 09.06.2022

أصبح داء السكري من النوع الثاني مرضًا واسع الانتشار في المجتمع الاستهلاكي. تعمل مختبرات شركات الأدوية على تطوير عقاقير كثيرة لكنها ذات تكلفة عالية، وهي ليست بالضرورة أدوية ذات فعالية كبيرة.