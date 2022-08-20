وثائقي - خطر انقراض اللقلق الكبير في الهند

لقلق أبو سعن الكبير أو ما يسمى "هارغيلا" يبلغ طول جناحيه المثيرين للإعجاب أكثر من مترين ونصف. كان في الماضي يستوطن الأراضي الرطبة الممتدة من باكستان حتى كمبوديا. ولكن مع اتساع المناطق المأهولة بالسكان تتقلّص مساحة عيشه باطّراد. واليوم لا يوجد من هذا اللقلق سوى 1200 طائر في كل أنحاء العالم. يعيش معظمها في ولاية آسام شمال شرق الهند. ويعود الفضل في ذلك لتظافر جهود نساء ريفيات بقيادة عالمة الحيوان بورنيما ديفي بارمان منذ بضعة أعوام من أجل الحفاظ على هذا الطائر الأكثر عرضة لخطر الانقراض في الهند. لقالق أبو سعن الكبير ليست محبوبة. فهي لكونها من الحيوانات آكلة الجيف تعدّ نذير شؤم. لذا يتم تدمير أعشاشها باستمرار، عندما تتكاثر قرب القرى. هذا الفيلم يغوص عميقا في العالم الغريب المفعم بروح الكفاح لجيش أبو سعن الكبير "هارغيلا". يُرافق الفيلم النساء للوقوف على عملهن وأثناء صنعهن وبيعهن لمنتجات هارغيلا التسويقية. عائدات المبيعات لا تعود بالنفع على اللقالق وحدها، بل إنها تمنح كذلك النساء الناشطات في مجال حماية الحيوانات استقلالا اقتصاديا وشعورا قويا بالثقة في النفس في مجتمع ذكوري. فعملهن يساهم ولو ببطء في تغيير نظرة السكان المحليين. رغم ذلك، لم تحقق هؤلاء النساء هدفهن بعد. فإذا انقرض لقلق أبو سعن الكبير، فستنقرض بعده أنواع أخرى كثيرة من الحيوانات. وهو ما قد يجعل حياة الناس في المنطقة على المحكّ أيضا.