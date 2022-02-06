وثائقي - خطة المليار شجرة: غابات أكثر لبيئة أفضل؟

إذا زرعنا ما يكفي من الأشجار، فلن نضطر إلى إجراء تغييرات جادة في نمط حياتنا. يبدو أن هذا الأمر مغريا لإيقاف تغير المناخ. هذه النظرية معززة بالعلم أيضًا. في يوليو 2019 ، تصدرت دراسة أجرتها معهد زيورخ لأبحاث الطاقات النظيفة عناوين الأخبار. وتقول إن 900 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة ستكون متاحة لإعادة التحريج في جميع أنحاء العالم. هذا يمكن أن يعوض ثلثي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب فيه الإنسان. لكن هل الأمر حقا بهذه البساطة؟ أين يمكنك أن تجد مساحة خالية لزراعة أشجار جديدة؟ وما هي طريقة إعادة التحريج الأكثر فعالية؟ كيف يمكن تجنب النزاعات على استخدام الأراضي؟ من يحكم بين الفلاحين وزارعي الأشجار؟ كم عدد المليارات من الأشجار التي يجب تحريجها لتعويض الانبعاثات؟ وهل تعود مشاريع إعادة التحريج حقًا بفوائد طويلة الأمد على مناخنا؟ كما يبحث التقرير عن إجابات في أستراليا والهند.