وثائقي - حي كاتانغا - بصيص الأمل في أديس أبابا

تعيش أميلي مامو مع عائلتها في الجزء الخلفي من نُزُلِها، وهي تقوم بتأجير مكان للمبيت لعمال المياومة الصغار، وللأمهات مع صغارهن، ولكل من يحتاج إلى سرير ووجبة دافئة بسعر زهيد. كاتانغا من بين آخر الأحياء الأصلية في قلب أديس أبابا، لكن الكتل الخرسانية متعددة الطوابق تحاصر الحي تدريجياً من جميع الجهات وتهدد الحياة المتنوعة فيه. أحد المقيمين منذ فترة طويلة في نزل أميلي، هو بائع متجول شاب ترك والدته في مسقط رأسه، بحثاً عن حظ أفضل في أديس أبابا. ترافق الكاميرا هذا الشاب أثناء محاولته شق طريقه للخروج من دائرة الفقر، إلا أنه يفقد فجأة كل شيء، بعد مصادرة بضائعه خلال مداهمة للشرطة.