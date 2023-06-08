 وثائقي - حيوان ابن آوى قادم - الجفاف في رومانيا | وثائقي | DW | 18.06.2023

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وثائقي

وثائقي - حيوان ابن آوى قادم - الجفاف في رومانيا

رمال وغبار والقليل من الملح - هذا ما تبقى من بحيرة أمارا في رومانيا. فسنوات عديدة من الجفاف وثلاثة أشهر دون سقوط قطرة مطر واحدة حولت لقد حولت البحيرة إلى صحراء. ومن عواقب ذلك، أن فقد صيّاد السمك فاليريكا مارين مصدر رزقه.

منذ شهر مايو 2022 وبحيرة أمارا في رومانيا جافة تماما. كما أن في البحيرات القريبة منها تنخفض مناسيب المياه باضطراد. والنتيجة، ليس اختفاء الأسماك فقط بل والطيور والحشرات وكائنات حيّة أخرى أيضا. لا شكّ في أن هذا من آثار التغير المناخي، كما يقول دان-كاتالين توريغا، أحد حماة البيئة بمنظمة "إيجنت غرين" غير الحكومية. لكنه على يقين من أن السلطات كان بإمكانها التدّخل وإنقاذ البحيرة بشكل أو بآخر. وذلك عبر تحويل مجرى المياه من النهر القريب إلى البحيرة، أو على الأقل تخفيف آثار العواقب الاجتماعية والاقتصادية. فالصيّادون هم الأكثر تضرّرا هنا وأغلبهم بات مضطرا للعيش على المعونات الاجتماعية وفاليريكا مارين واحد منهم. لقد كان يعمل لفترة طويلة سائق جرار زراعي بأجر يومي لإحدى شركات الصيد المحلية. وكان الصيّادون يصيدون هنا بشكل أساسي أسماك الشبوط وثعبان البحر وأسماك السلور والتنش. عمل فاليريكا كان يمثل دخلا إضافيا مهما، لدفع فاتورة الكهرباء وتوفير احتياجات أخرى للعائلة. وبالنسبة لمن يتراوح عددهم بين 30 و 40 عائلة في قرية أمارا، البالغ عدد سكانها 1400 نسمة، كان صيد الأسماك المصدر الأساسي للدخل. أما الآن فيعيش أغلبهم على المعونات الاجتماعية. كما أصبحت حدائق منازلهم وحقولهم، وكذلك حيواناتهم المنزلية أكثر أهمية لتوفير احتياجاتهم من الطعام على الأقل. لكن الجفاف أضرّ بالمحاصيل أيضا. علاوة على ذلك، انتشر حيوان ابن آوى بكثافة وبسرعة، بسبب الظروف المناخية الجديدة في المنطقة. ولأن هذا الحيوان لم يعد قادرا على الحصول على الأسماك كغذاء، فقد بات يهاجم ماشية سكان القرية بشكل متزايد.

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