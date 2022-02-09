وثائقي - حين يتحول السجن إلى مسرح للأمل

أتاح فن المسرح للفتية الثلاثة مساحة لا يضطرون فيها للتفكير في ماضيهم أو مستقبلهم. بعد انتهاء مدة حبسهم يحاولون إيجاد موطئ قدم لهم في المجتمع مجددا. داخل السجن كان المسرح واحة لهم - وفي الخارج يكافحون لاستعادة مكانهم ولعب دورهم الخاص في الحياة. زارت المخرجة يانينا موبيوس الأبطال الثلاثة في المكسيك باستمرار خلال أكثر من أربع سنوات، ووجدت أن المسرح لا يستطيع هو حتى فعل الكثير ضد العنف وانعدام الآفاق اللذين ابتلي بهما الشباب في مكسيكو سيتي. فهل سينجح الفتية الثلاثة في الهروب من الأدوار النمطية السلبية التي ينسبها لهم المجتمع؟ وهل يستطيعون الاستفادة من نقاط قوتهم لإيجاد مكان لهم في العالم؟