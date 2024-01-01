وثائقي - حياة طائفة الأميش

يقوم الفيلم برحلة في الوقت الحاضر إلى قبيلة الأميش في أمريكا، جاء أفرادها في الماضي من جنوب ألمانيا وسويسرا وجلبوا معهم ثقافتهم ولغتهم إلى العالم الجديد. يتبع أفراد الأميش الذين لديهم عقيدة دينية خاصة قواعد صارمة ويرفضون التكنولوجيا الحديثة. بالنسبة للغرباء قد تبدو هذه القواعد غريبة في بعض الأحيان. يتنقل أفراد الأميش في مجتمعاتهم الريفية بعربات تجرها الخيول، ولكن إذا كانت المسافة بعيدة جدا فيستخدمون آليات نقل حديثة. لا يستخدمون الهاتف إلا لأغراض العمل ويكون الجهاز خارج المنزل. يساعد الأطفال في الأعمال المنزلية عندما لا يكونون في المدرسة. ولكن قبل أن يتم تعميدهم كشباب بالغين من أجل الانتماء إلى مجتمع الأميش بشكل نهائي تتاح لهم الفرصة للقيام بما يسمى رومشبرينغا: خلال هذا الوقت يُسمح لهم بتجربة كل ما يفعله الشباب الآخرون عادة - ثم يطلب منهم اختيار طريقة العيش الخاصة بهم. وكل من يختار بعد العماد حياة أكثر حداثة يفصل من الطائفة. يقدم الفيلم نظرة رائعة إلى عالم قديم تقليدي.