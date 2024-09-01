وثائقي - حياة تشونغتشينغ الليلية - توسع مدن الصين العملاقة

شهدت مدينة تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين نموا هائلا على مدى الأعوام الثلاثين الماضية: إذ يعيش 32 مليون شخص في منطقة بحجم النمسا. وهذا يجعل تشونغتشينغ أحد أكبر مدن العالم، كما تعد نقطة جذب سياحية في الصين منذ فترة. تشتهر المدينة بمواقعها غير المعتادة لالتقاط الصور - مثل القطار الذي يمر عبر الطابق الثامن من مبنى شاهق، أو الساحة التي لا تعد كذلك الإطلاق، بل يقع على حافتها 20 طابقا في العمق. لقد جلب المؤثرون شهرة كبيرة للمدينة، التي كانت في السابق وفي المقام الأول نقطة انطلاق وعبور لسياح الرحلات البحرية. يتمتع سكان تشونغتشينغ بسمعة طيبة لكونهم لطفاء بشكل خاص. مرشد المدينة السياحي تشن جيلي، على سبيل المثال، يعرف كل ركن في المدينة وقد شهد عن كثب كيف تحولت "قريته الكبيرة" إلى مدينة ضخمة. وهو يعرض المستويات المختلفة لمدينته، التي لا يمكن التحرك فيها باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لأنه لا يمكن معرفة أبدا في أي طابق تقع الوجهة. أما السائق شين شون فيأخذنا إلى الحياة الليلية في تشونغتشينغ، والتي تستمر دائمًا حتى صباح اليوم التالي. نظرًا لوجود حظر صارم لتناول الكحول أثناء القيادة في الصين، يمكن لهؤلاء الذين تناولوا المشروبات الكحولية الاتصال بـ شين شون، الذي يأتي عندها بدراجته الصغيرة القابلة للطي، يخزنها في صندوق السيارة ويوصل زبائنه إلى المنزل بسيارتهم. كما يمكن رؤية من يقومون بالبث المباشر مثل بايباي في كل زاوية من شوارع تشونغتشينغ. وهي تشرح كيف أصبح ما تقوم به عملا تجاريًا يساوي مليارات في الصين وتأخذ المشاهدين إلى أكثر المباني ارتفاعا في المدينة.