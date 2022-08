وثائقي - حياة التشرد في تركيا - بين قساوة العيش وضعف المساعدات الحكومية

Die Kluft zwischen Arm und Reich in Istanbul wird in der 15-Millionen-Stadt immer deutlicher. Obdachlose sind überall zu sehen, in der Nähe von Touristen, Luxusgeschäften und Neubauten. Aufgrund der begrenzten Unterstützung durch den Staat geben Freiwillige jedoch ihr Bestes, um diesen Menschen zu helfen und sich Herausforderungen zu stellen, die ihre Fähigkeiten übersteigen. Früher lebte die 54-jährige Ayesha Tokroccu auf der Straße. Nach Jahren der Zwangsprostitution konnte sie sich nicht mehr niederlassen, fand weder Arbeit noch Wohnung. In der Zwischenzeit bestand sie darauf, ihr Leben zu ändern und hilft nun anderen Obdachlosen, indem sie in einem Café arbeitet, in dem Bedürftige kostenlos essen können. Auch Mustafa Kerman engagiert sich ehrenamtlich für Obdachlose, gleichzeitig forscht der Soziologe zu diesem Thema, denn er ist einer der wenigen, die zu diesem Phänomen in der Türkei forschen.