 وثائقي - حياة أطول - فك شيفرة سر الشيخوخة | وثائقي | DW | 12.10.2022

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وثائقي

وثائقي - حياة أطول - فك شيفرة سر الشيخوخة

هل يمكن عكس الشيخوخة - أو حتى القضاء عليها؟ إذا نجحنا في فك رموز هذا السر الأخير للبيولوجيا البشرية، فربما نستطيع قريبا التغلب على أمراض الشيخوخة مثل السرطان والخرف ومشاكل القلب.

السباق من أجل اختراع "الدواء المعجزة" يجري على قدم وساق. فقد اقترب علماء في جميع أنحاء العالم بشكل مذهل من تحقيق حلم البشرية القديم بحياة أبدية. تسارعت وتيرة السباق مع اكتشاف ما يعرف بـ "المنطقة الزرقاء" في كوستاريكا من قبل لويس روزيرو- بيكسباي. فعلى شبه جزيرة نيكويا يوجد بشكل ملفت العديد من المعمرين، ومتوسط العمر المتوقع للرجال هناك هو الأعلى في العالم. وبجانب نمط الحياة الصحي للسكان، من الأرجح أن تكون التيلوميرات الأطول، الأغطية الحامية للكروموسومات، هي التي تضمن إطالة متوسط العمر المتوقع. لكن هذا المجال البحثي، الذي تهتم به ماريا بلاسكو في مدريد، يبحث موضعا واحدًا فقط من بين العديد من المواضع المحتملة حيث يتم التحكم في الشيخوخة. وقد تكون الخلايا الشائخة حاسمة أيضا. تغزو "خلايا الزومبي" أجسامنا في سن الشيخوخة وتغمرها بإشارات إنذار حتى تنهار في النهاية تحت ضغطها. هذا على الأقل ما يؤمن به مانويل سيرانو في برشلونة. وبينما نحن على وشك هزيمة الشيخوخة وجميع الأمراض المرتبطة بها، تبرز أسئلة أساسية: هل يجب أن نتدخل بقوة في الطبيعة؟ هل سندمر كوكبنا بزيادة عدد سكانه؟ يرى عالم بيولوجيا الطب الشرعي مارك بينيكه في مدينة كولونيا أن الأوان قد فات لمثل هذه الأسئلة!

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