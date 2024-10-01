وثائقي - حماية المناخ - سفن أكثر رفقا بالبيئة

تزود سفن الحاويات الناس في جميع أنحاء العالم بالبضائع، وتجذب الرحلات البحرية ملايين الركاب كل عام. لكن السفن تتسبب أيضًا في انبعاث حوالي ثلاثة في المائة من الغازات الدفيئة العالمية، بينما وبفضل الرياح يمكن المضي في التجارة البحرية الخالية من الانبعاثات منذ آلاف السنين. القبطان أندرياس لاكنر يرى أنه علينا العودة إلى السفن الشراعية. بدأ النمساوي مع صديقين له بالعمل على سفينة الشحن الشراعية "تريه سومبريه" قبل 15 عامًا. تنقل السفينة منذ عام 2010، ما يصل إلى 40 طنًا من البضائع عبر البحار دون أي محرك، تحمل الكاكاو والروم من منطقة البحر الكاريبي إلى أوروبا، أو 20 ألف زجاجة من النبيذ العضوي من لاروشيل إلى كوبنهاغن. ويقول لاكنر: "بهذه الطريقة، نقوم بسد الفجوة بين منتجي السلع العضوية الذين يحصلون على أجور عادلة والمستهلكين الواعين". كما أعاد آخرون اكتشاف قوة الرياح. فقد أبحر رالف أولتمانز، من فريزلاند الشرقية، حول محيطات العالم وهو في السادسة عشرة من عمره ثم أسس وكالة إعلانات. وبعد مرور 30 عامًا، قام البحار الشراعي الشغوف بتطوير حملة لجعل السفن الكبيرة أكثر نظافة. دوّارة فليتنر، التي سميت على اسم مخترعها أنطون فليتنر، هي نوع من آلات الإبحار الشراعي: هيكل أسطواني يدور في الرياح لتوليد قوة الدفع. وقد قام أولتمانز بتطوير الاختراع الذي يعود إلى 100 عام إلى منتج حديث. ويقول الرجل البالغ من العمر 63 عاماً: "اعتماداً على حجم الدوار وظروف الرياح، توفر سفينة الشحن من 5 إلى 25 بالمائة من الوقود". ويعد هذا الدوار إضافة مثالية لجعل سفن الشحن والركاب أكثر رفقا بالمناخ. كما أقنع أولتمانز آنا برارين بفكرته، وقامت شركتها للشحن بتجهيز أول سفينة لها بدوار فليتنر في عام 2021. وبفضل العديد من الابتكارات والقوانين الصارمة، تتقدم النرويج مسيرة التحول إلى الشحن الخالي من الانبعاثات. يعتمد الإسكندنافيون على المحركات الكهربائية والتقنيات الهجينة. لقد أصبح تغير المناخ محسوسًا بالفعل في القطب الشمالي النرويجي، ولهذا تتخذ الحكومة خطوات جادة، فاعتبارًا من عام 2026، لن يُسمح إلا للسفن الخالية من الانبعاثات بالإبحار في أجمل مضائق النرويج، فيما ستسافر السفن السياحية الصديقة للمناخ بالفعل على طريق سفن البريد التقليدية.