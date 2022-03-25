 وثائقي - حلال - شعار تجارة مربحة حول العالم | وثائقي | DW | 01.04.2022

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وثائقي

وثائقي - حلال - شعار تجارة مربحة حول العالم

لا يقتصر مصطلح "حلال" على الأطعمة المباحة للمسلمين والتي لا تتعارض مع الأحكام الإسلامية فقط وإنما تشمل كلمة حلال فلسفة كاملة للحياة لدى المسلمين، حيث تلعب المنتجات والخدمات الحلال دوراً تزداد أهميته في الاقتصاد.

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الحلال يعني "المباح" ويشير إلى الأفعال والأشياء التي لا تتعارض مع الأحكام الإسلامية. ونقيض الحلال هو الحرام أي غير المباح. يؤثر مفهوم الحلال على البيئة المعيشية الكاملة للمسلمين ابتداءا بالطعام ومرورا بالملابس والعمل والترفيه وانتهاءا بقضايا الحب. نظراً لوجود عدة مذاهب فقهية في الإسلام يختلف تفسير المصطلحين الحلال والحرام من مذهب لآخر . يعيش قرابة ملياري مسلم في العالم حالياً. هم من بين الفئات الاجتماعية الأسرع تكاثرا ولذا يشكلون أهمية كبيرة للسوق يتم استغلالها بالفعل إلى حد كبير في بلدان مثل فرنسا أو إنجلترا. كما ازدادت أهمية المنتجات الحلال أيضاً في ألمانيا، فهل أصبح مصطلح حلال أداة لجذب الزبائن المسلمين وبالتالي لتحقيق الأرباح؟

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