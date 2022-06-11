 وثائقي - حرب بلا نهاية: إيران - إسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية، الجزء الثاني: حوار أم حرب | وثائقي | DW | 22.06.2022

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وثائقي

وثائقي - حرب بلا نهاية: إيران - إسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية، الجزء الثاني: حوار أم حرب

منذ تأسيس جمهورية إيران الإسلامية في عام 1979، اندلعت حرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. ليست حربا بالمعنى الحرفي للكلمة ولم يعلن عنها رسميا أبدا. ومع ذلك لم يحدث أي تقارب حقيقي حتى الآن بين الدول الثلاثة.

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يركز الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي على الفترة التي تلت حرب الخليج الأولى والانهيار التدريجي للاتحاد السوفيتي. إذ هيمنت الولايات المتحدة على الشرق الأوسط وحان الوقت آنذاك لتسوية الصراع بين إسرائيل وجيرانها العرب. فبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحاق رابين حوارا مع الفلسطينيين. كانت الفكرة من وراء هذا التقارب الحد من النفوذ الإيراني، لكن قادة الجمهورية الإسلامية رأوا أنفسهم مهددين فشكلوا جبهة ضد إسرائيل والولايات المتحدة وباشروا سراً بتطوير أسلحة نووية. تزايدت عمليات الاغتيال والتفجيرات والهجمات غير العسكرية التي لا يمكن تحديد هويتها بسهولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. هل يمكن أن تتطور "الحرب السرية" بين إيران وإسرائيل إلى مواجهة إقليمية كبيرة أو حتى عالمية؟ هاتان الدولتان هما القوتان المهيمنتان في الشرق الأوسط اليوم. وقد فشلت إيران وإسرائيل في حل نزاعاتهما القائمة والتواصل مع بعضهما البعض سياسيا، في ظل غياب أي حوار حقيقي. فما هو الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الصراع؟ بمساعدة أبحاث أرشيفية دقيقة وشخصيات محاورة رفيعة المستوى في إسرائيل وإيران ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية، يستعرض الفيلم الأربعين عامًا الماضية منذ الثورة الإسلامية في إيران ويساهم في فهم الشرق الأوسط الجديد من خلال ربط أحداث مهمة ببعضها البعض.

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