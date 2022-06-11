وثائقي - حرب بلا نهاية: إيران - إسرائيل - الولايات المتحدة الأمريكية، الجزء الأول: بدايات المواجهة

عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات غير عسكرية لا يمكن تحديد هويتها بسهولة انتشرت في جميع أنحاء الشرق الأوسط. هل يمكن أن تتطور "الحرب السرية" بين إيران وإسرائيل إلى مواجهة إقليمية كبيرة أو حتى عالمية؟ هاتان الدولتان هما القوتان المهيمنتان في الشرق الأوسط اليوم. وقد فشلت إيران وإسرائيل في حل نزاعاتهما القائمة والتواصل مع بعضهما البعض سياسيا، في ظل غياب أي حوار حقيقي. فما هو الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في هذا الصراع؟ بمساعدة أبحاث أرشيفية دقيقة وشخصيات محاورة رفيعة المستوى في إسرائيل وإيران ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية ، يستعرض الفيلم الأربعين عامًا الماضية منذ انطلاق الثورة الإسلامية في إيران ويساهم في فهم الشرق الأوسط الجديد من خلال ربط أحداث مهمة ببعضها البعض.