 وثائقي - حرب أوروبية في أعين عشرة أشخاص | وثائقي | DW | 27.02.2023

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وثائقي

وثائقي - حرب أوروبية في أعين عشرة أشخاص

الفرار من القنابل المتفجرة والمعاناة وأهوال الحرب. بينما تهز الحرب الأوكرانية أركان العالم، تواصل روسيا في نشر دعاية تقول بأن هذه الحرب تهدف إلى اجتثاث النازية في أوكرانيا. في هذا الفيلم الوثائقي يكشف عشرة أشخاص عن الوجه المعقد للحرب.

يتحدث هؤلاء العشرة عن تجاربهم ووجهة نظرهم حيال الحرب في أوكرانيا، ويعكسون من خلال أصواتهم وآرائهم المختلفة صورة مركبة عنها. أجريت المقابلات معهم جميعًا فور اندلاع الحرب، ومن ضمنهم ياروسلاف مثلاً الذي يبلغ من العمر 17 عامًا، واضطر إلى الفرار من خاركيف إلى ألمانيا بدون والديه. لقد جعلت الحرب منه شخصًا ناضجاً في وقت قصير جدًا: "أنا مستعد لدفع أي ثمن مقابل العودة للتسكع مع رفاقي في خاركيف مرة أخرى، أو حتى للعودة إلى الفصول الدراسية. لماذا لا نعرف قيمة شيء ما إلا بعد أن نفقده؟! " أما آلا البالغة من العمر 69 عامًا، فقد أمضت أكثر من نصف حياتها في موسكو وتعيش في كولونيا منذ سنوات طويلة. إنها تشعر بالعار والذهول حيال ما فعلته روسيا: "لا توجد مناطق رمادية بالنسبة لي، فليس هناك سوى الأسود أو الأبيض، وروسيا هي المعتدي." إلا أن الأربعيني رومان فيرى الأمور من منظور مختلف، حيث ولد في أوديسا ويعيش في ألمانيا مع أسرته منذ أكثر من ثلاثة عقود: "هذه عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان منطقة دونباس. هذا هو رأيي الشخصي." ما يجري يمسهم جميعاً بشكل مباشر، وكلهم جزء من هذه الحرب الأوروبية، وهذا مصطلح كان على الأوروبيين إدخاله من جديد في مفرداتهم اليومية، بعد 77 عامًا من نهاية الحرب العالمية الثانية. فاليري كاهن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في فيسبادن، وُلد في أوكرانيا، وكما يقول: "هده حرب بين الأشقاء. وتاريخ البشرية يبدأ بالقتل، فأحد الأخوين يقتل الآخر. قتل قابيل هابيل رغم أنهما من الجنس نفسه. فلماذا؟" فيتالي مخرج مشهور من موسكو ينحدر من جذور أوكرانية، وقد أخرج أفلامًا وثائقية من بينها أفلام عن غورباتشوف وبوتين، وهو يعيش اليوم في المنفى في لاتفيا: "إذا قام كل مواطن روسي برفع العلم الأوكراني على نافذته، فإن هذه الحكومة ستنهار تحت وطأة الأعلام الأوكرانية فقط. والآن لنلقِ نظرة حولنا: كم عدد الأعلام التي ترفرف على النوافذ الروسية؟ ثلاثة أو أربعة؟ أم ليس هناك علم على الإطلاق؟! فما الذي تريدونه بعد؟! " عشر مقابلات فقط مع عشرة أشخاص. لا يتضمن الفيلم صوراً أرشيفية ولا مقتطفات من الأخبار، ولا تعليقات. ليس هناك شيء يصرف الانتباه عن المتحدثين، فهذه هي الطريقة الوحيدة لسماع أصواتهم بالفعل. إنهم جميعاً يعكسون أصواتاً متعددة في هذا الواقع الأوكراني المعقد. آراؤهم وتصوراتهم المختلفة، تمثل الجوانب المختلفة لهذه الحرب، وتكشف عن التعقيد العميق للتاريخ الأوروبي.

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الفرار من القنابل المتفجرة والمعاناة وأهوال الحرب. بينما تهز الحرب الأوكرانية أركان العالم، تواصل روسيا في نشر دعاية تقول بأن هذه الحرب تهدف إلى اجتثاث النازية في أوكرانيا.