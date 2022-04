وثائقي - حراس الشاطئ الأوفياء - كلاب الإنقاذ الإيطالية

Valentina Rinzopoli und ihr Hund Ettore wollen im Sommer den Strand in Italien bewachen. Valentina arbeitet normalerweise als Journalistin, aber aufgrund des großen Körpers ihres Hundes Ettore sucht sie nach einem geeigneten Job für ihn. Also gingen die beiden zum Training in die Hundeschule Cane Salvataggio – Ettore trainierte, Steinsäcke statt Menschen von einem kalten See in der Nähe von Rom zu transportieren. Es findet unter der Anleitung von Trainer Roberto Gaspari statt, der streng, aber geduldig ist. Roberto erklärt, dass Hunde spielerisch und ohne Zwang lernen. Nach dem Training werden die Hunde in der Lage sein, drei bis fünf Personen an die Bank zu locken. Die Teams dieser Schule haben auf diese Weise Dutzende von Menschenleben gerettet. Auch Valentina Rinzopoli muss eine Schwimmprüfung bestehen. Werden die beiden ihr Ziel erreichen? Der Film begleitet Valentina und Ettore beim Training mit all den Misserfolgen und Erfolgen.