وثائقي - حراس الحقيقة - جان دوندار يلتقي أنابيل هيرنانديز

Can Dundar in der Türkei unter der Führung von Präsident Recep Tayyip Erdogan ist sein Feind Nummer eins, nachdem er 2015 illegale Waffen aufgedeckt hatte, die von der türkischen Regierung nach Syrien transferiert wurden. Präsident Erdogan forderte daraufhin lebenslange Haft für den Journalisten und nannte ihn einen Terroristen. Nachdem er während eines Gerichtsverfahrens angegriffen wurde, floh Jan Dundar nach Deutschland. Seitdem versucht er im Exil, seine Heimat, Freiheit und Wahrheit gegen die Lügen von Präsident Erdogan zu verteidigen. Dundar trifft die Journalistin Annabel Hernandez, die seit mehr als 20 Jahren die Verbrechen von Drogenbanden und Korruption in Mexiko untersucht und viele Artikel und Bücher darüber geschrieben hat. Sie ist vor allem dafür bekannt, die enge Beziehung zwischen Regierungsmitgliedern und Drogenbanden aufzudecken. Ihre journalistische Arbeit brachte sie ständig in Gefahr. Glücklicherweise war sie nicht zu Hause, als eines Tages elf bewaffnete Männer zu ihrem Haus kamen, um sie zu töten. Dann wurde ihr endgültig klar, dass sie das Land verlassen musste. Aber bis heute reist sie unter strengen Sicherheitsvorkehrungen nach Mexiko, um ihre Arbeit fortzusetzen und ihre Familie zu sehen. Jan Dundar trifft sie im Exil und begleitet sie auf einer dieser gefährlichen Reisen in ihre Heimat und stellt die entscheidende Frage: Was treibt sie an, diese enorme Gefahr dauerhaft zu ertragen?