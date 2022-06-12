وثائقي - جزر تشاغوس - الجنة المفقودة

بعد انفصال أرخبيل موريشيوس قبل فترة وجيزة من حصول موريشيوس على استقلالها، أجّرت بريطانيا العظمى أكبر جزيرة للولايات المتحدة في عام 1966 فأسست عليها قاعدة بحرية أمريكية. رحّلت السلطات البريطانية حوالي 1500 شخص قسراً بين عامي 1967 و 1973، وقامت بريطانيا بتمديد عقد الإيجار حتى عام 2036. أدانت محكمة العدل الدولية في عام 2019 تصرف بريطانيا باعتباره انتهاكاً لحق الشعوب في تقرير المصير. والآن قررت المحكمة الدولية لقانون البحار إعادة جزر تشاغوس إلى موريشيوس، لكن بريطانيا لا تزال ترفض الرضوخ لهذا القرار حتى الآن. ومع ذلك فإن التشاغوسيين الذين يعيشون في المنفى يكافحون من أجل العودة إلى وطنهم. تقود صابرينا جان هذه المعركة وتسعى جاهدة للحفاظ على أمل العودة لجميع المعنيين.