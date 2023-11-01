  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
طبيعة وبيئةعالمي

وثائقي - ثورة الطاقة المتجددة - حلول عالمية للتحول إلى الطاقة النظيفة

٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣

تواجه البشرية أكبر التحوّلات منذ بدء عصر التصنيع. ومن أجل التصدي للتغير المناخي، لا بد من تغيير نظام الطاقة في جميع أنحاء العالم، ويجب التخلي عن الوقود الأحفوري بالكامل. لكن هل هذا ممكن؟

https://p.dw.com/p/4ZPUc

الوقت يكاد ينفد: إذا أردنا تحقيق الأهداف المناخية وضمان بقاء الأجيال المقبلة، فلا بد من استبدال جميع مصادر الطاقة الأحفورية في جميع أنحاء العالم بمصادر طاقة متجددة بحلول عام ألفين وخمسين. هذا يعني أن هناك جيلا واحدا فقط من زمننا الراهن. ما الذي يجب أن يحدث لكي ينجح التحوّل نحو الطاقة النظيفة في كل أنحاء العالم؟ يتناول الجزء الأول من الفيلم الوثائقي، المكون من جزأين، مسألة إذا ما كان بإمكاننا توفير ما يكفي من الطاقة الخضراء للعالم بأسره. كيف يمكننا استبدال الاقتصاد القائم على النفط؟ يسلط هذا الفيلم الضوء على أماكن قد تصبح يوما ما مملكة الطاقة المتجددة، مثل السعودية مملكة النفط حاليا. مزارع الرياح العملاقة في بحر الشمال مثلا أو حقول الطاقة الشمسية الفائقة الحداثة في إسبانيا ستكون مسؤولة عن تزويد أوروبا بالكامل بالكهرباء ذات يوم. لا ينبغي تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بطريقة مستدامة وحسب، بل يجب أن يتم ذلك بأسعار معقولة أيضا. يعمل باحثون في جامعة إلميناو التقنية في ولاية تورينغن الألمانية مع فريق من معهد كاليفورنيا على مواد عالية التقنية من شأنها جعل الطاقات المتجددة أكثر كفاءة، وأرخص من سابقاتها الأحفورية.

تخطي إلى الجزء التالي قصص مشابهة من عالمي

قصص مشابهة من عالمي

Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Sendungslogo "DokFilm" arabisch

وثائقي

أفلام وثائقية وريبورتاجات يومية من ألمانيا وسائر أنحاء العالم في دائرة الضوء. بحث عن كثب في خلفيات القضايا، وقصص مثيرة من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والطبيعة والتاريخ والرياضة. تنوع في المواضيع ومشاهد رائعة وصور شيقة. أفلام وثائقية مدتها نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة.

الانتقال إلى برنامج وثائقي