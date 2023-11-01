وثائقي - ثورة الطاقة المتجددة - حلول عالمية للتحول إلى الطاقة النظيفة

الوقت يكاد ينفد: إذا أردنا تحقيق الأهداف المناخية وضمان بقاء الأجيال المقبلة، فلا بد من استبدال جميع مصادر الطاقة الأحفورية في جميع أنحاء العالم بمصادر طاقة متجددة بحلول عام ألفين وخمسين. هذا يعني أن هناك جيلا واحدا فقط من زمننا الراهن. ما الذي يجب أن يحدث لكي ينجح التحوّل نحو الطاقة النظيفة في كل أنحاء العالم؟ يتناول الجزء الأول من الفيلم الوثائقي، المكون من جزأين، مسألة إذا ما كان بإمكاننا توفير ما يكفي من الطاقة الخضراء للعالم بأسره. كيف يمكننا استبدال الاقتصاد القائم على النفط؟ يسلط هذا الفيلم الضوء على أماكن قد تصبح يوما ما مملكة الطاقة المتجددة، مثل السعودية مملكة النفط حاليا. مزارع الرياح العملاقة في بحر الشمال مثلا أو حقول الطاقة الشمسية الفائقة الحداثة في إسبانيا ستكون مسؤولة عن تزويد أوروبا بالكامل بالكهرباء ذات يوم. لا ينبغي تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بطريقة مستدامة وحسب، بل يجب أن يتم ذلك بأسعار معقولة أيضا. يعمل باحثون في جامعة إلميناو التقنية في ولاية تورينغن الألمانية مع فريق من معهد كاليفورنيا على مواد عالية التقنية من شأنها جعل الطاقات المتجددة أكثر كفاءة، وأرخص من سابقاتها الأحفورية.