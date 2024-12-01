  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
قضايا راهنة
الانتخابات الألمانية 2025الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتها
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
بث مباشر
مجتمع

وثائقي - ثلاث نساء

٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤

تقع قرية ستوجيتسيا في غرب أوكرانيا على الحدود مع سلوفاكيا وبولندا. الاسم يعني "مكان بارد". يروي الفيلم قصص ثلاث نساء: المزارعة هانا وساعية البريد ماريا وعالمة الأحياء نيليا.

https://p.dw.com/p/4oegU

في جبال الكاربات الأوكرانية يتعين على النساء الثلاث أن يتصالحن مع الواقع الاجتماعي والوحدة. لا يكاد يعيش هنا أي شاب، في حين أن البطلات الثلاث الأكبر سنًا متجذرات بقوة في قريتهن ستوجيتسيا. وبمرور الوقت يصبح طاقم الفيلم أيضًا ولو مؤقتًا على الأقل جزءا مهما من مجتمع القرية، وفي المطبخ الصغير تشارك هانا وحدتها مع صانعي الفيلم الذين يذكرونها بأبنائها المتوفين. في مكتب بريد القرية لا تملك ساعية البريد ماريا طوابع ولا تدفئة، لكن الزبائن يتدفأون باحتساء الكحول وترديد الأغاني. في مكان ما في الغابات والكهوف تبحث عالمة الأحياء نيليا عن روث الحيوانات التي تعتبره كنزًا. يصوّر الفيلم مكانًا مجهولًا في وسط أوروبا، حيث يتعيّن على الناس أن يقرروا كل يوم هل يرحلون أم يبقون هناك.

تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Sendungslogo "DokFilm" arabisch

وثائقي

أفلام وثائقية وريبورتاجات يومية من ألمانيا وسائر أنحاء العالم في دائرة الضوء. بحث عن كثب في خلفيات القضايا، وقصص مثيرة من مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة والطبيعة والتاريخ والرياضة. تنوع في المواضيع ومشاهد رائعة وصور شيقة. أفلام وثائقية مدتها نصف ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة.

الانتقال إلى برنامج وثائقي