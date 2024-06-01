وثائقي - ثلاثون عاماً مع شادية وبناتها

يبدأ كل شيء عندما تكون ليلى عساف-تنغروث في بيروت في أوائل التسعينيات لتصوير الفيلم الروائي الطويل "عصابة الحرية". حيث تلتقي المخرجة بريم البالغة من العمر تسع سنوات آنذاك في الشارع وتقرر منحها دور البطولة. وكجزء من الأجر تدفع أيضاً تكاليف تعليم ريم، إلى أن يقوم والدها بإخراجها من المدرسة كي يزوجها. يدفع هذا الحدث المخرجة إلى متابعة عائلة ريم بكاميرتها - لمدة ثلاثين عامًا. الفيلم عبارة عن فيلم وثائقي طويل عن نساء العائلة: شادية وهي أم لعشرة أطفال، وريم وأخواتها داليدا وصفية ورامية - بدءا بالطفولة وحتى أصبحت ريم زوجة وأما. تنقطع آمال ريم في مستقبل مشرق بشكل مفاجئ، عندما تُجبر على الزواج من ابن عمها الذي يبلغ عمره ضعف سنوات سنها الثلاثة عشر عاما. تنجب رامية طفلها الأول وهي في سن الرابعة عشرة. وترفض داليدا الزواج في سن الرابعة عشرة، رغم تعرضها لسوء المعاملة من أعمامها ووالدها. تتخذ أخيرا قرارًا لنفسها وتتزوج من شرطي مسيحي بموافقة والدها. بعد تحملها عقودًا من الفقر والحرمان، تواجه شادية أسوأ سيناريو لها: هل سيتركها زوجها؟ الفيلم الوثائقي عبارة عن وقائع عائلية عن حياة أفرادها كلاجئات وكإناث في ظل نظام ذكوري صارم، ويحكي عن التمرد والاستسلام، عن الفرح والألم، وعن الحلم بالحرية.