وثائقي - ترانسيلفانيا - قلب رومانيا

على سبيل المثال يعمل دوميترو بوب في "أطرف مقبرة في العالم" ، والتي تقع في أقصى شمال المنطقة. يحدد مهمته في تغيير آراء الناس بخصوص الموت. إنه ينجر ويرسم الصلبان الخشبية للمتوفين، ويحدد الحدث أو القصة التي تذكّر بالميت. مثلاً أنه كان يشرب الكثير من الكحول أو أنها كانت كنة تتحكم بها حماتها، ويحاول دوميترو أن يكون واقعياً مستخدماً قليلاً من الفكاهة. تقع ترانسيلفانيا وسط جبال الكاربات وهي منطقة لا تتميز فقط بغاباتها الشاسعة بل أيضاً بطبيعة بالكاد مسها البشر. في مدن مثل سيغيشوارا وبيرتان تذكرنا الكنائس المحصنة المثيرة للإعجاب هناك أن الثقافة الألمانية حاضرة في ترانسيلفانيا. يرافق الفيلم اثنين من سكان المنطقة من أصول ساكسونية، يقومان بتجديد منزلهما بطرق أسلافهما ويستخدمان أحيانًا أدوات قديمة. تجتمع أكبر أقلية عرقية في البلاد وهي غجر الروما في سوق الخيول في مدينة جيلو. كانت تجارة الخيول واحدة من أكثر مهن غجر الروما شهرة لعدة قرون. لهذا لا تشكل السوق مكانا لعرض المبيعات فقط وإنما فرصة للقاء أفراد العائلات بعضهم بعضاً. بالنسبة إلى تاجر الخيول كوستل ومدير السوق بوفي مولدوفان فالأمر لا يتعلق فقط بجني الأرباح وإنما بالحصول على الشهرة والتقدير.