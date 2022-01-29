 وثائقي - تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعلا؟ | وثائقي | DW | 11.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعلا؟

السيارات الإلكترونية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعصر الوقود الأحفوري يقترب من نهايته. فيما أن الطلب على المواد الخام الأخرى آخذ في الازدياد وهو الأخر يكلف المليارات وله عواقب على البيئة.

مشاهدة الفيديو 42:31

لا تزال المعادن النادرة والغرافيت والنحاس والليثيوم موجودة في العديد من المنتجات عالية التقنية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولكن أيضًا في السيارات الإلكترونية وتوربينات الرياح. ومع ذلك ، غالبًا ما لا يتم الامتثال للمعايير البيئية والسلامة المهنية أثناء التفكيك. تعد الصين رائدة في مجال استخراج المعادن من الأرض والتجارة بها. يتم هنا أيضًا استخراج الغرافيت الذي يستخدم للبطاريات ضمن أشياء أخرى. كما هو الحال في مقاطعة هيلونغجيانغ وعلى بعد عدة كيلومترات من مناجم الغرافيت، لا تزال هناك بقايا سامة ناتجة عن المعالجة. إذ يتم استخراج النحاس والليثيوم على نطاق واسع في تشيلي وبوليفيا. كما أنها تستخدم في البطاريات على سبيل المثال. فتجارة السلع العالمية متنامية وتقدر قيمتها بالمليارات، لكن الاحتياطيات محدودة. لذا من المهم تقليل الاستهلاك وزيادة معدلات إعادة التدوير للموارد المرغوبة.

المزيد من المركز الإعلامي

Mehr Sinn statt Gier Kapitalismus neu gedacht 10991 WDR Filmstill Dokumentation | Mehr Sinn statt Gier, Kapitalismus neu gedacht, WDR

وثائقي - تحديث الفكر الرأسمالي ـ لا للجشع 29.01.2022

Dokus KW 4 Schattenwelten Die neue Macht der Geheimdienste

وثائقي - عوالم الظل - سلطة أجهزة المخابرات 27.01.2022

DW Dokumentationen | Mosuos

امبراطورية النساء - أقلية الموسو في الصين 23.01.2022

Dokumentation Afrobeats - Nigerias Groove für die Welt

الإيقاعات الإفريقية - رسالة نيجيريا الموسيقية للعالم 22.01.2022

المزيد وثائقي

Männer der Wüste 10635 Seppia

مع رجال الصحراء في أفريقيا 09.02.2022

Doku | Der Milliardenraub - Eine Staatsanwältin jagt die Steuer-Mafia

وثائقي - سرقة المليارات ـ التحقيق في أكبر عملية احتيال ضريبي بألمانيا 06.02.2022

Filmstil | Markt der Hoffnung

سوق الأمل - أدوية السرطان الجديدة 03.02.2022

Dokumentation Menschenaffen - Eine Geschichte von Gefühl und Geist

الشمبانزي ـ قصة عن العاطفة والعقل! 30.01.2022

اقرأ أيضا

03.10.2020, Berlin. Elektroautos stehen an einer Ladesaeule fuer E-Autos und werden aufgeladen. Foto: Wolfram Steinberg/dpa

تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعلا؟ 11.01.2022

السيارات الإلكترونية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعصر الوقود الأحفوري يقترب من نهايته. فيما أن الطلب على المواد الخام الأخرى آخذ في الازدياد وهو الأخر يكلف المليارات وله عواقب على البيئة.