 وثائقي - تحديث الفكر الرأسمالي ـ لا للجشع | وثائقي | DW | 29.01.2022

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وثائقي

وثائقي - تحديث الفكر الرأسمالي ـ لا للجشع

تشهد الرأسمالية عملية تحديث، إذ يسعى المزيد من رجال الأعمال إلى ما هو أكثر من الثراء الشخصي. يريد رؤساء الشركات ضمن ما يسمى حركة الغرض فعل الخير بأرباحهم ويضعون أفكاراً جديدة لمسألة الملكية. الفيلم يقدم لنا التفاصيل.

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يؤمن مؤسسو حركة الغرض العالمية ورؤساء الشركات المشاركون فيها بإمكانية إحداث تحول في المجتمع. من خلال "نموذج المؤسسة الوقفية" يضمنون عدم قدرة المساهمين على سحب الأرباح وعدم إمكانية بيع الشركة وعدم تغيير الغرض من الشركة. أسس كريستيان كرول مثلًا محرك البحث إيكوسيا عام 2009. وهو يستخدم الأرباح لزراعة الأشجار ومواجهة التغير المناخي. حتى الآن تسنى تمويل زراعة أكثر من مائة مليون شجرة من عائدات الإعلانات. كان في إمكان كرول بيع شركته بملايين اليوروهات منذ زمن طويل، لكن الأشجار كانت دائماً أكثر أهمية له من ثروته الخاصة. ولحماية شركته من المضاربين حوّل في عام 2018 إكوسيا عن طريق نموذج المؤسسة الوقفية إلى شركة مالكة لذاتها، أي نزع عن نفسه ملكيتها. وهكذا أصبح من المستحيل بيع إكوسيا للحصول على الأرباح أو سحب رأس مال الشركة أو تغيير غرض الشركة المتمثل في زراعة الأشجار. وفي مثال آخر يقدم آرمين شتويرناغل الاستشارات لرجال الأعمال الذين يودون "التخلي" عن شركاتهم. من خلال مؤسسة الغرض التابعة له يساعد الشركات الناشئة التي تريد تأسيس نفسها على أنها شركة ذات غرض، مثل شركة وايلد بلاستيك من هامبورغ التي تصنِّع أكياس القمامة من البلاستيك المعاد تدويره. دعا شتويرناغل إلى إعادة التفكير في الرأسمالية. هو ينشط سياسياً ويضغط من أجل وضع أطر قانونية تسهل عملية التحول إلى شركات ذات غرض. كان ميشائيل هيتسر صاحب شركة عائلية لدى إيلوباو التي تنتج أجهزة استشعار وعناصر تحكم للآلات الزراعية. ولكن بدلاً من توريث الشركة في وقت ما لأحد أبنائه، حوَّل الشركة إلى نموذج المؤسسة الوقفية. وأراد بذلك رفع العبء عن كاهل الأبناء. والغرض، أي مغزى ما يفعله، مهم بالنسبة له.

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