وثائقي - تجارة الجراء غير المشروعة في أوروبا

تتبع الناشطة المسارات في جميع أنحاء أوروبا. وهي على اتصال دائم مع ملاجئ الحيوانات والشرطة والأطباء البيطريين والمشترين المغشوشين. وتقول بيرغيت تيسمان: ”لقد تعرضت لاعتداءات جسدية من قبل، وبالطبع أتعرض للتهديد، وتضيف: ”هذا جزء لا يتجزأ من هذا العمل". كانت بيرغيت مراسلة لمجلة الشباب الألمانية ”برافو" لأكثر من 20 عامًا، وبعد تقرير عن تجارة الجراء غير المشروعة في أوروبا، انضمت إلى مجلة "Vier Pfoten" ”فيير بفوتن". ومنذ ذلك الحين، وهي تكافح ضد هذه التجارة غير المشروعة. ويقدر الخبراء أن حوالي مليار يورو يتم جنيها من تجارة الكلاب الصغيرة في أوروبا سنويا. وهذا يجعل تجارة الجراء غير القانونية مربحة مثلها مثل تجارة المخدرات أو الأسلحة أو النساء. وعادة ما تكون الجراء مريضة مرضاً عضالاً، ولا تتلقى التطعيم ولا يتم تخليصها من الديدان وينفق الكثير منها بعد بيعها مباشرة، كما تقول بيرغيت، التي تحرص على التواصل مع العديد من المشترين الذين تعرضوا للغش والصدمة. وهي تتبع بانتظام طرق تجار الجراء غير المشروعة في جميع أنحاء القارة. وفي براغ، تلتقي بامرأة تركت العمل مع المجموعة كانت تقوم بمهمة ”مربية" كما يسمونها. لكن نشطاء حقوق الحيوان لا يشيرون أبدًا إلى ”مصانع الجراء" غير الشرعية على أنها ”تربية". وتأمل بيرغيت في الحصول على معلومات جديدة من الداخل، ولم يخيب أملها: فقد علمت بوجود ”محطة تربية" أخرى لم تكن معروفة من قبل بالقرب من براغ. تقول بيرجيت: ”ما يحدث هناك لا علاقة له على الإطلاق بالتربية المسؤولة". بيرغيت ترى العواقب في كل مكان في أوروبا: ملاجئ الحيوانات المكتظة في ألمانيا والجراء التي تعاني من مشاكل سلوكية في دور الكلاب البلجيكية. ومع ذلك، تحقق وزملاؤها من أعضاء الحملة نجاحات صغيرة بانتظام. فهي تتظاهر بأنها مشترٍ مهتم بالجراء لدى التجار المخادعين، ثم تتصل بالأطباء البيطريين الرسميين والشرطة لمصادرة الجراء التي من الواضح أنه تم تهريبها إلى ألمانيا.