 وثائقي - تايوان - قصص من الديمقراطية الرقمية | وثائقي | DW | 28.07.2023

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وثائقي

وثائقي - تايوان - قصص من الديمقراطية الرقمية

المجتمع التايواني منفتح على التكنولوجيا الجديدة. تعتبر وزيرة الرقمنة أودري تانغ الديمقراطية في حد ذاتها تكنولوجيا. يُلقي هذا الفيلم الوثائقي الضوء على التاريخ السياسي لتايوان، ويُظهر كيف تُمارس الديمقراطية اليوم في هذا البلد.

عندما بزغت شمس الديمقراطية الفتية في تايوان، كانت شبكة الويب العالمية موجودة بالفعل. ومنذ تفشي جائحة كورونا عززت تايوان استخدام التقنيات لمكافحة الفيروس. وقد نجحت وزيرة الرقمنة أودري تانغ بالتعاون مع قطاع التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني، في التصدي لفيروس كورونا. كما لعبت مشاركة المواطنين المباشرة دوراً في حلّ المشكلات السياسية. تُعيد تايوان التفكير في الديمقراطية، فالتطبيقات الرقمية والتقنيات الجديدة بدورها تحمل معها تأثيراً معززاً للديمقراطية. إن إلقاء نظرة على تاريخ تايوان سيُوضح الدور المهم الذي أدّته شبكة الويب العالمية في النضال من أجل الديمقراطية. يتناول الفيلم الوثائقي أيضا إرادة تايوان في السيادة الوطنية وأسلوب الحياة الحرّ. وكذلك التهديدات التي تُمثّلها الصين، والتي تعتبر تايوان جزءاً من أراضي جمهورية الصين الشعبية، وترغب في ضمّها إليها. كما يلقي الفيلم الوثائقي الضوء أيضا على مدى مطالبة الصين بضمّ تايوان، من وجهة نظر القانون الدولي.

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