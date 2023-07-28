 وثائقي - تايوان - جزيرة صغيرة وتنوع كبير | وثائقي | DW | 12.08.2023

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وثائقي

وثائقي - تايوان - جزيرة صغيرة وتنوع كبير

تايوان جزيرة غنية بتنوعها. الطبيعة في هذه الجزيرة تجمع في مساحة صغيرة أجمل ما في قارة آسيا. توجد في الشرق منحدرات ذات قمم جبلية وهضاب وينابيع حارة. وفي الجنوب توجد شواطئ رملية وشعاب مرجانية وبحيرات شاطئية.

رغم أن التايوانيين يعيشون في عالم فائق التقنية، إلا أنهم في ذات الوقت متمسكون بقوة بتقاليد، غاية في القِدم. على مر حياته صنع لين ليانغ تاي قوارب خشبية كثيرة مزينة بشكل متقن. لكنها قوارب تُستَخدم لوقت قصير فقط يقتصر على مهرجان وانغ يي التايواني الأسطوري. تتضمن مراسيم المعبد المخصصة لإلهة البحر مُباركةَ قارب طوله عشرة أمتار ومليء بالقرابين. يجري سحب القارب عبر القرية وصولا إلى الشاطئ. وهناك يتم إضرام النيران فيه، لتقضي على كل الأرواح الشريرة الموجودة في المنطقة. صيد الجمبري بالصنارة هو آخر صيحة في تايوان. يمكن صيد الجمبري في أنحاء البلاد في أحواض ضخمة موجودة في قاعات كبيرة، ثم البدء بشيّها أو سلقها مباشرة. يُدير زان جيا مينغ واحدة من قاعات الجمبري. يتوجّب عليه مرّة في كل ساعة سكب دلاء فيها أسماك جمبري في الأحواض. المحار جزء أساسي في المطبخ التايواني، سواء كان مسلوقا أو مقليا أو كأحد مكونات صلصة المحار. على الساحل الغربي من تايوان تعتمد قرى بأكملها على تربية المحار. في منطقة فانغيوان يقوم صياد بجمع المحار بالطريقة التقليدية. يقود عربة يجرّها ثور إلى مسطّح طيني، كما جرت العادة منذ أجيال. في قرية الصيادين دونغشي يجري يوميا جمع أطنان من المحار وفتحها وإعدادها. الصراع مع الجارة الصين قائم منذ أكثر من سبعين عاما. فالصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، بينما تعتبر تايوان نفسها بلدا مستقلا. ازداد الوضع تدهورا في الآونة الأخيرة. "تساي جين لو" هو في الحقيقة مراقب طيور طموح. ظل لأعوام يوثّق وجود أنواع نادرة من الطيور في متنزه أوغو للمناطق الرطبة الواقع على الساحل الغربي لتايوان. لكنه بدأ منذ بعض الوقت بتوجيه منظاره إلى سماء تايوان، لأن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو التايواني باتت تحلّق هنا لأغراض التدريب يوميا تقريبا.

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Taiwan - Kleine Insel, große Vielfalt Bildbeschreibungen: Stills aus: Taiwan - Kleine Insel, große Vielfalt Copyright: © OneGate Schlagworte: Dokumentation, Taiwan, China, Austern, Garnelen, Natur Sendedatum 13.08.2023 ACHTUNG: Verwendung nur im Zusammenhang mit der Doku

تايوان - جزيرة صغيرة وتنوع كبير 04.08.2023

تايوان جزيرة غنية بتنوعها. الطبيعة في هذه الجزيرة تجمع في مساحة صغيرة أجمل ما في قارة آسيا. توجد في الشرق منحدرات ذات قمم جبلية وهضاب وينابيع حارة. وفي الجنوب توجد شواطئ رملية وشعاب مرجانية وبحيرات شاطئية.