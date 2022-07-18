وثائقي - تاريخ معاداة السامية - الجزء الرابع: (1945م إلى اليوم) معاداة السامية الجديدة

بعد سقوط ألمانيا النازية في عام 1945 حُررت معسكرات الاعتقال واحدا تلو الآخر، وتأكد مقتل ملايين اليهود. تُعرف جرائم القتل هذه باسم الهولوكوست وتعني الكلمة "محترق بالكامل" وهي كلمة يونانية. أما المصطلح العبري للإبادة الجماعية لحوالي 6.3 مليون يهودي أوروبي فهو هشوآه ويعني "الكارثة الكبرى". لكن معاداة السامية استمرت في أوروبا. ففي مذبحة كيلسي في جنوب شرق بولندا قُتل 40 شخصًا من أتباع الديانة اليهودية من الناجين من المحرقة النازية في 4 يوليو 1946 بذريعة اختطاف مزعوم لصبي يبلغ من العمر تسع سنوات يدعى هنريك بلاشتشيك. ونتيجة لهذه المذبحة حدثت موجة هجرة يهودية من بولندا إلى ألمانيا وفرنسا. بعد قيام دولة إسرائيل في 14 مايو 1948 اضطر يهود في دول عربية ممن عاش أسلافهم في كثير من الأحيان في هذه البلدان أكثر من ألف عام إلى الهجرة. ما تبقى هو معاداة السامية بدون يهود، ولا يبدو أن أحداً يخجل منها. الفاتيكان وضع رسميًا نهاية لألفي عام من معاداة اليهودية. أصبحت معاداة الصهيونية وإنكار الهولوكوست تعابير جديدة عن معاداة السامية. مع القرن الحادي والعشرين بدأ فصل جديد من تاريخ التمييز ضد أتباع الديانة اليهودية، حيث لم يسبق قبل ذاك أن تم استنكار ومحاكمة وإدانة معاداة السامية بشدة. ومع ذلك عاد العداء تجاه اليهود، ومعاداة السامية ظاهرة موجودة اليوم بشكل علني أحيانا وسري أحيانا أخرى، وغالبًا ما يكون صوت أصحابها عاليا وتظهر في أشكال جديدة مختلفة.