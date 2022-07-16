 وثائقي - تاريخ معاداة السامية - الجزء الأول: (38م - 1144م) البدايات | وثائقي | DW | 21.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - تاريخ معاداة السامية - الجزء الأول: (38م - 1144م) البدايات

أين بدأت معاداة السامية وكيف تطورت؟ تتناول الحلقة الأولى من السلسة الوثائقية جذور هذه الظاهرة حيث كانت الموجة الأولى من العنف ضد اليهود في عام 38م في الإسكندرية الرومانية نقطة البداية.

مشاهدة الفيديو 52:05

لماذا حدثت أول موجة كبيرة من العنف ضد اليهود في الإسكندرية وتحديدًا عندما استولى الرومان على السلطة هناك؟ كيف ترسخت معاداة اليهودية في الحضارتين المسيحية والإسلامية؟ فبعد 300 عام على العصر الذهبي في شبه الجزيرة الأيبيرية شهدت غرناطة أول مجزرة في حق اليهود على الأراضي الأوروبية، فلماذا حدث ذلك؟ ولماذا كانت هناك مجازر ضد اليهود خلال الحروب الصليبية؟ مسار التاريخ خلال الألفية الأولى يُظهر بدايات محاربة الأعمال العدائية ضد اليهود أيضًا. نذكر مثلا حماية الكارولينجيين لليهود ودعم الخلفاء المسلمين لليهود في إسبانيا، وكذلك دعوة الأب برنارد من كليرفو (1090-1153) لوضع حد للاضطهاد الدموي لليهود أثناء الحروب الصليبية.

المزيد من المركز الإعلامي

Dokus KW 20 Pakistans climate

ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا - باكستان وتحدي المياه 16.07.2022

Dokus KW 28 l Erdoğans politische Gefangene

وثائقي - سجناء أردوغان السياسيون 12.07.2022

DW Sendungslogo DokFilm arabisch

وثائقي - حياة أطول - فك شيفرة سر الشيخوخة 12.07.2022

Dokus KW 11 - Lust an der Gefahr

وثائقي - متعة خوض المخاطر ـ رياضات بطعم الموت 09.07.2022

المزيد وثائقي

Dokumentation | Eine Geschichte des Antisemitismus Teil 2

وثائقي - تاريخ معاداة السامية - الجزء الثاني: (1114م ـ 1791م) الرفض 21.07.2022

Dokus KW 28 l Eine Geschichte des Antisemitismus

وثائقي - تاريخ معاداة السامية - الجزء الثالث: (1791م - 1945م) التحرر - الهولوكوست 21.07.2022

Dokus KW 21 - Extremes Wetter

وثائقي - الطقس المتطرف - ماذا يخبئ لنا؟ 18.07.2022

Die Flutkatastrophe 2021 - Ein Protokoll

فيضان ألمانيا - عام على الكارثة 16.07.2022

اقرأ أيضا

Sendung: Dokumentation Eine Geschichte des Antisemitismus - Teil 1 Sendedatum: 2. Juli 2022 Thema: die Ursprünge des Antisemitismus (vierteilige Doku-Serie) Wo nahm der Antisemitismus seinen Anfang, und wie hat er sich weiterentwickelt? Die erste Folge der Dokureihe untersucht die Wurzeln des Phänomens: Ausgangspunkt ist die erste Welle antijüdischer Gewalt im Jahr 38 im antiken Alexandria und betrachtet einen Zeitraum bis zu den Kreuzzügen.

تاريخ معاداة السامية - الجزء الأول: (38م - 1144م) البدايات 17.06.2022

أين بدأت معاداة السامية وكيف تطورت؟ تتناول الحلقة الأولى من السلسة الوثائقية جذور هذه الظاهرة حيث كانت الموجة الأولى من العنف ضد اليهود في عام 38م في الإسكندرية الرومانية نقطة البداية.

Nach dem Niedergang des Dritten Reichs” kommt das volle Ausmaß der Nazi-Gräuel zum Vorschein. Kann nach der Unfassbarkeit von Auschwitz und der Shoah Antisemitismus noch möglich sein? Fotograf: © arte (Stills aus einer arte-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Antisemitismus, Holocaust, Shoah, Nazis, Israel, Zionismus, Antizionismus Via Cordula Mücke-Ballue

تاريخ معاداة السامية - الجزء الرابع: (1945م إلى اليوم) معاداة السامية الجديدة 22.06.2022

بعد سقوط ألمانيا النازية ظهرت الأبعاد الحقيقية للفظائع النازية للعيان. فهل يعقل أن تستمر معاداة السامية بعد الجرائم الفظيعة في أوشفيتس والهولوكوست.

Sendung: Dokumentation Eine Geschichte des Antisemitismus Teil 3 Sendedatum: 16. Juli 2022 Thema: die Ursprünge des Antisemitismus (vierteilige Doku-Serie) Beschreibung: Teil 3: Die Französische Revolution ließ die europäischen Juden auf ein Ende der Diskriminierung hoffen. Doch schon bald brachten politische Bewegungen und pseudowissenschaftliche Strömungen neue Formen des Judenhasses hervor. Fotograf: © arte (Stills aus einer arte-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Antisemitismus, Judenhass, Pogrom, Judentum, Dreyfus-Affäre

تاريخ معاداة السامية - الجزء الثاني: (1114م ـ 1791م) الرفض 22.06.2022

تاريخ معاداة السامية بين القرنين الثاني عشر والثامن عشر. هذه الحلقة من السلسة الوثائقية تتناول هذه الفترة حيث وصل نزع الصفة الإنسانية عن اليهود تدريجياً في ثلاث قارات إلى بُعد جديد.

Sendung: Dokumentation Eine Geschichte des Antisemitismus Teil 3 Sendedatum: 16. Juli 2022 Thema: die Ursprünge des Antisemitismus (vierteilige Doku-Serie) Beschreibung: Teil 3: Die Französische Revolution ließ die europäischen Juden auf ein Ende der Diskriminierung hoffen. Doch schon bald brachten politische Bewegungen und pseudowissenschaftliche Strömungen neue Formen des Judenhasses hervor. Fotograf: © arte (Stills aus einer arte-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation Schlagwörter: Antisemitismus, Judenhass, Pogrom, Judentum, Dreyfus-Affäre

تاريخ معاداة السامية - الجزء الثالث: (1791م - 1945م) التحرر - الهولوكوست 22.06.2022

أعطت الثورة الفرنسية يهود أوروبا الأمل في إنهاء التمييز. ولكن سرعان ما أدت حركات سياسية وتيارات علمية زائفة إلى ظهور أشكال جديدة من كراهية اليهود.