وثائقي - بوكو حرام - العيش رغم خطر الإرهاب

تستمر هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية في قرية كولوفاتا في شمال الكاميرون منذ عام 2013. في هذا الظرف المروع، تسعى مجموعة من الأطفال لإعادة ترتيب حياتها من خلال التوفيق بين المدرسة والعمل المنزلي والعمل في الحقول.

أقصى شمال الكاميرون على الحدود مع نيجيريا مهدد من الهجمات الإرهابية ويخضع لحماية عسكرية. وحتى لو قلّت وتيرة هذه الهجمات التي تقوم بها جماعة بوكو حرام الإرهابية حاليا، فإن التهديد يظل حقيقيا و في كل مكان. ويتعين على العديد من الأطفال التأقلم مع هذا الخطر المحدق. شخصيات الفيلم الرئيسة أطفال تتراوح أعمار هم بين الرابعة والحادية عشرة. إنهم يعيشون في قرية كولوفاتا ويحاولون بناء مستقبل جديد لأنفسهم. تلتقط الكاميرا حب هؤلاء الأطفال للحياة، وكيف يذهبون إلى المدرسة ويعتنون بقطعانهم. إنهم يخلقون عالمهم الخاص وسط مخاطر الصراع المسلح. نلتقي بفالتا المجتهدة، والتي يتعين عليها أن تتقبل وفاة والدها الذي قتل في هجوم إرهابي. هي شغوفة وتتعلم وتطرح الكثير من الأسئلة. أما إبراهيم ومحمد فهما يتشاجران كثيراً. وهما يكافحان من أجل التوفيق بين طاقاتهما الطفولية وماضيهم المؤلم. لقد انتهى زمن البراءة بالنسبة لهؤلاء الأطفال.