وثائقي - بورونغا - رجل المنحدرات الشاطئية

يعرّض الرجال أنفسهم كل يوم إلى مخاطر تهدد حياتهم من أجل إطعام أسرهم. بين الصحراء والمحيط الهادئ في مقاطعة هوارمي في بيرو، تقع منحدرات شاطئية خطيرة يتعين على رجال مثل بورونغا التغلب عليها يوميا.

يتحمل صيادو السمك مخاطر كبيرة من أجل صيد أنواع معينة من الأسماك والحيوانات البحرية. إذ يتوجب عليهم النزول إلى المحيط الهادئ من فوق كتل صخرية ضخمة، من أجل الوصول إلى صيدهم المفضل. بورونغا هو واحد منهم. وكل يوم يشق طريقه عبر الصحراء باتجاه المحيط وينزل إلى البحر مستخدما الحبال والأوتاد. إنه إنجاز يتطلب مجهودا قويا كلف العديد من الصيادين حياتهم. وقد تعرض بورونغا أيضا لعدة حوادث. فعندما تكون الأمواج عاتية بشكل خاص، يكون الصيد ضئيلا أحيانا. لكنْ ورغم ذلك يعلم بورونغا أنه في اليوم التالي سينزل مرة أخرى من فوق الصخور إلى البحر ويجرب حظه مرة أخرى.