 وثائقي - بنين - هروب من الجفاف | وثائقي | DW | 09.07.2023

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وثائقي

وثائقي - بنين - هروب من الجفاف

بوبي شاب من البدو الرحل وينتمي إلى قبيلة الفولاني في بنين. بسبب تغير المناخ أصبح الكثير من البدو الرحل يعانون من نقص حاد في المياه أثناء تنقلهم عبر غرب إفريقيا. وهذا يتسبب مرارا في نشوب صراعات بينهم وبين المزارعين المحليين.

على هضاب وسط بنين يزداد موسم الجفاف حدة عاما بعد عام. وهذا يجبر رعاة قبيلة الفولاني الذين يعيشون هناك على التنقل في مجموعات كبيرة حتى يتمكنوا من توفير الكلأ والماء لقطعان ماشيتهم. بوبي وهو شاب في الثلاثينيات من عمره وينحدر من قبيلة الفولاني التي اعتاد أفرادها على التنقل، يعرف أن التوتر بين المزارعين المحليين والرعاة الرحل يزداد حدة في كل موسم، وذلك لأن المزارعين يعانون أيضا من نقص المياه الناتج عن ارتفاع حرارة الطقس. إنهم يدركون أن مصادر المياه لديهم لا تكفي لحقولهم ولماشية الفولاني أيضا. لكن هذه المرة قرر بوبي ألا يبقى مكتوف الأيدي ويريد أن يحاول التوسط بين الطرفين. فهو يدرك تماما أن الصراع بين الرعاة والمزارعين على توزيع الأرض ومصادر المياه ينذر بالتصعيد.

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