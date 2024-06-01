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وثائقي - اليونان - جزر بحر إيجة البديعة

١٢ يونيو ٢٠٢٤

عالم الجزر في بحر إيجة اليوناني رائع ومتنوع بشكل مذهل. لكل جزيرة سحرها وطابعها الخاص. يعرض الفيلم خمس جزر ويعرّفنا بأناسٍ يحبون جزرهم. إيكاريا في شمال شرق بحر إيجة، جزيرة المعمّرين، وهي إحدى "المناطق الزرقاء" الخمس في العالم، حيث يصل الناس فيها إلى أعمار كبيرة بشكل استثنائي.

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سيفنوس وهي جزيرة عشاق الطعام. وُلد أشهر طباخ ومؤلف كتب الطهي في اليونان، نيكولاوس تسيليمنتيس، في جزيرة سيكلاديس الغربية، ولهذا السبب يحظى الطعام بأهمية كبيرة في الجزيرة. في سيفنوس، تتم إعادة تعريف أكلات المطبخ اليوناني التقليدي بطريقة عصرية. كيمولوس إنها الجزيرة الصغيرة الأصيلة التي تضمّ القبطان أوغوستي غالانوس البالغ من العمر 95 عاماً، وهو أشهر سكان جزيرة سيكلاديس. بولييغوس، بماعزها البرية التي تحمل أسماء خاصة بها، هي أكبر جزيرة غير مأهولة في بحر إيجة. وميكونوس هي الجزيرة النفاثة التي يعرفها الجميع، ولكنها لا تزال تخبئ المفاجآت.

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