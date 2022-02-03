وثائقي - اليمن: كفاح أمهات المخطوفين

في يوم زواج ابنها استيقظت مريم وعائلتها في الصباح الباكر على صوت طرق قوي على باب منزلهم. تقول مريم إن عددا من المقاتلين الحوثيين المُقنّعين جاءوا على متن 34 عربة عسكرية، وبعد ثوانٍ قليلة أحاطوا بالعائلة وهي جالسة على أرضية المطبخ وبدأوا يطلقون طلقات تحذيرية بأسلحتهم. وعندما قاوم ابنها، ألقى المسلحون قنابل يدوية على المنزل. أصيبت العروس وعدد كبير من أفراد العائلة الآخرين، بعضهم كانت إصاباتهم خطيرة. حاولت مريم اعتراض الرجال لحماية ابنها، لكنهم كما تقول أمسكوا برأسها وجذبوها بعيدا عنه. قبل الفجر، اختطف الحوثيون الابن واثنين من أعمامه بالقوة. مضت أشهر قبل أن تتمكن مريم من العثور على ابنها في سجن للحوثيين، حيث تعرض لسوء المعاملة. ميليشيا الحوثي الإرهابية تسيطر بقوة على المنطقة، وخطف وسجن وتعذيب أفراد العائلات الذكور جزء من الحياة اليومية. يسلط هذا الوثائقي الضوء على منظمة سرية لأمهات وزوجات يقاومن الحوثيين منذ عام 2016. ويعرض الفيلم عن كثب مشاهد واقعية للحرب وسط العاصمة صنعاء.