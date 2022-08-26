وثائقي - الكوارث الطبيعية - كيف تنجو الحيوانات والنباتات منها

تستطيع بعض الحيوانات توقع كوارث طبيعية وشيكة وحماية نفسها. إذ أجبرت الحرائق والفيضانات والعواصف الحيوانات على تطوير إستراتيجياتها للبقاء على قيد الحياة، وعلى تحقيق فوائد منها أيضا. هناك أمثلة كثيرة على ذلك منها هجرة الطيور من كندا إلى البرازيل التي تتأثر بظواهر جوية قوية. فخلال موسم العواصف تعيق رحلتها رياح قوية وأمطار غزيرة. جزيرة بويرتوريكو موطن لنوع من النمل ينجو من الفيضانات من خلال تشكيل مجموعات كبيرة منه لطَوْف محكم يُمكنها من العوم والانجراف مع التيار. كما تكيّفت نباتات وحيوانات أستراليا مع حرائق الأدغال السنوية: فبعض الطيور تستفيد من الحرائق، لأنها تسّهل عليها إيجاد فرائسها. بيد أنه في ظل التغير المناخي المستمر منذ بداية العصر الصناعي لم يعد لدى هذه الحيوانات وقت كاف للتكيّف مع هذه الظروف. فارتفاع مستوى سطح البحر، وازدياد الأعاصير المدمرة وحرائق الغابات الهائلة يفوق كل ما تم رصده حتى الآن. وفي ظل مستقبل مجهول وتسارع التغيرات، يبدي العلماء نظرة متشائمة. إذ يتعذر التنبؤ بمدى قدرة الحيوانات على التكيف بشكل فعّال مع التغيّرات التي ستحدث في العقود المقبلة.