 وثائقي - الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية | وثائقي | DW | 06.03.2022

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وثائقي

وثائقي - الكائنات التي تعيش في أجسامنا ـ رحلة سفاري ميكروسكوبية

جسد الإنسان، عبارة عن عوالم لم تجر بحوث كافية حوله. إنه موطن لأعداد لا تُحصى من الكائنات الحية المجهرية والغريبة. جسد نظام إيكولوجي في تغير، ويضم أشكالا كثيرة من الحياة. هذه الميكروبات داخلنا أثّرت بقوة على تطورنا وعلى مسار التاريخ البشري.

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وكما هي الحال مع كوكب الأرض يتألف جسدنا من مناظر طبيعية غاية في الجمال، وكائنات حية تثير الدهشة. الفيلم الوثائقي "الكائنات التي تعيش في أجسامنا" سيأخذ المشاهدين في رحلة سفاري ميكروسكوبية فريدة من نوعها. سنلتقي خلالها بكائنات تعيش وتزدهر وتتنافس وتتغذى وتولد وتموت على سطح جسدنا، أو في أعماقه. هذه الكائنات المجهرية تحدّد صحتنا ومتوسط عمرنا المتوقع، وسلوكنا أيضا. بات من الممكن حاليا جعل تلك العوالم مرئية بفضل المؤثرات الخاصة: يتم دمج المجهر الإلكتروني السينمائي مع تقنية أفلام الماكرو الفائقة. يُظهر الفيلم الوثائقي آخر ما توصل إليه العلم من معارف مدهشة أو اكتشافات جديدة. يطرح الفيلم الوثائقي أسئلة مثل مَن نحن، وكيف نعيش مع وجود تلك الكائنات المجهرية والعوالم الإيكولوجية التي لا زال أغلبها مجهولا بالنسبة لنا، ولكنها تشكّل وجودنا. نُولد كبشر مئة بالمئة، لكن عندما نموت تكون نسبة تسعين بالمئة منا كائنات مجهرية. بين هذين الحدّين في حياتنا تكمن المناطق غير المكتشفة للكائنات التي تعيش في داخلنا.

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