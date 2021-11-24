وثائقي - الفن القوطي ـ إبداع يجمع بين الإيمان والرهبة

في 1430 أصبح للفن تأثير كبير في أوروبا. ففنون العصور الوسطى لن تكن غنية بالصور، لذا أثارت الأعمال الفنية القوطية مشاعر من النشوة الممزوجة بالخوف لدى المشاهدين. ولا تزال قوة هذا الفن حاضرة حتى يومنا، فالغوص في ثناياه يعتبر اكتشافا ومغامرة مليئة بالمفاجآت. يركز هذا الوثائقي على اللوحات الفنية الرائعة من منتصف القرن الخامس عشر التي تحكي قصصًا مجهولة وقوية عن نار جهنم أو عن الفردوس أو الجحيم أو مواضيع أخرى. ما الجديد في هذه الأعمال الفنية لدرجة أن فناني القرون التالية اعتمدوا عليها في أعمالهم؟ ومن الذي علمهم الرسم الطبيعي للأجساد الأنثوية المثيرة جنسيا؟ يحاول الفيلم بإدارة المخرجة ومؤرخة الفنون غريت ليدرار الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها من خلال تسليط الضوء على أعمال فنية متنوعة.