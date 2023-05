وثائقي - العولمة في أزمة - الهجرة بين الربح والخسارة

Die Möglichkeit des freien Zugangs zu den globalen Märkten, der zu mehr Wohlstand führen und ein friedliches Zusammenleben zwischen den Ländern gewährleisten würde. Doch welche Länder profitieren vom globalen Wettbewerb? Und welche Länder vermeiden es und schützen ihre Wirtschaft auf Kosten derer, die seine Risiken nicht tragen können? Warum fördert der Freihandel den freien Warenverkehr und schränkt gleichzeitig die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ein? Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen reisen wir durch die USA, Peru, Senegal und Europa und sprechen über diejenigen, die von der Globalisierung profitieren, aber auch über diejenigen, die darunter leiden. Dank einer Vereinbarung mit China konnte das ehemalige Stahlwerk in Duisburg die Produktion wieder aufnehmen. Was die amerikanischen Stahlwerke betrifft, so befinden sie sich im Niedergang und geben China und der Globalisierung die Schuld. Unter dem Motto „America First“ begannen die USA, den Industrie- und Agrarsektor mit Milliarden von Dollar zu unterstützen. Doch diese protektionistische Unterstützung bringt noch mehr Leid für die armen Länder mit sich. Ein Land wie Peru wird stark mit der Globalisierung in Verbindung gebracht, hat jedoch nur geringe Erfolge bei der Armutsbekämpfung erzielt. Klar ist auch, dass die globale Migrationsbewegung nur in sehr geringem Maße von der Globalisierung profitiert. In Spanien leidet die Landwirtschaft unter Arbeitskräftemangel, doch die Europäische Union lehnt es ab, der Einwanderung Tür und Tor zu öffnen. Gleichzeitig fliehen Menschen aus Senegal auf der Suche nach einem neuen, besseren Leben, weil ihr Land der globalen Gier zum Opfer gefallen ist, die sich in illegaler Jagd oder dem Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch Weltkonzerne manifestiert. Die Chinesen gehörten zu den Gewinnern im Wettbewerb um Beschäftigung und Auswanderung. Vor langer Zeit erhielten sie eine angemessene Ausbildung und lernten, geeignete Pläne zu schmieden, um ihre Ambitionen außerhalb ihres Landes zu verwirklichen. Dieser Dokumentarfilm beleuchtet in zwei Teilen die Geschichten und Schicksale von Menschen in einer globalisierten Welt. In Spanien leidet die Landwirtschaft unter Arbeitskräftemangel, doch die Europäische Union lehnt es ab, der Einwanderung Tür und Tor zu öffnen. Gleichzeitig fliehen Menschen aus Senegal auf der Suche nach einem neuen, besseren Leben, weil ihr Land der globalen Gier zum Opfer gefallen ist, die sich in illegaler Jagd oder dem Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch Weltkonzerne manifestiert. Die Chinesen gehörten zu den Gewinnern im Wettbewerb um Beschäftigung und Auswanderung. Vor langer Zeit erhielten sie eine angemessene Ausbildung und lernten, geeignete Pläne zu schmieden, um ihre Ambitionen außerhalb ihres Landes zu verwirklichen. Dieser Dokumentarfilm beleuchtet in zwei Teilen die Geschichten und Schicksale von Menschen in einer globalisierten Welt. In Spanien leidet die Landwirtschaft unter Arbeitskräftemangel, doch die Europäische Union lehnt es ab, der Einwanderung Tür und Tor zu öffnen. Gleichzeitig fliehen Menschen aus Senegal auf der Suche nach einem neuen, besseren Leben, weil ihr Land der globalen Gier zum Opfer gefallen ist, die sich in illegaler Jagd oder dem Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch Weltkonzerne manifestiert. Die Chinesen gehörten zu den Gewinnern im Wettbewerb um Beschäftigung und Auswanderung. Vor langer Zeit erhielten sie eine angemessene Ausbildung und lernten, geeignete Pläne zu schmieden, um ihre Ambitionen außerhalb ihres Landes zu verwirklichen. Dieser Dokumentarfilm beleuchtet in zwei Teilen die Geschichten und Schicksale von Menschen in einer globalisierten Welt. Vor langer Zeit erhielten sie eine angemessene Ausbildung und lernten, geeignete Pläne zu schmieden, um ihre Ambitionen außerhalb ihres Landes zu verwirklichen. Dieser Dokumentarfilm beleuchtet in zwei Teilen die Geschichten und Schicksale von Menschen in einer globalisierten Welt. Vor langer Zeit erhielten sie eine angemessene Ausbildung und lernten, geeignete Pläne zu schmieden, um ihre Ambitionen außerhalb ihres Landes zu verwirklichen. Dieser Dokumentarfilm beleuchtet in zwei Teilen die Geschichten und Schicksale von Menschen in einer globalisierten Welt.