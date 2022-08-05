وثائقي - العطش - خطر شح المياه ، الجزء الثاني: تهديد الإنسان للطبيعة

يتناقص باستمرار عدد البلدان التي تتوفر فيها المياه بكثرة. يعود ذلك إلى أزمة المناخ والاكتظاظ السكاني والاستخدام المفرط للمياه. يزداد استهلاك البشر للمياه: في حياتهم اليومية وفي الزراعة والصناعة. في ألمانيا بدأت تجف الجداول والبحيرات الصغيرة وتعاني الغابات والتربة من الجفاف. أصبح هناك تنافس بين الإنسان والطبيعة على المياه الحيوية. ماذا يعني ذلك بالنسبة للتنوع البيولوجي؟ وكيف يحارب الناس الجفاف في البلدان التي تفتقر إلى وفرة المياه مثل الولايات المتحدة أو المكسيك؟ ماذا سيحدث عندما تختفي مياهنا؟