 وثائقي - العطش - خطر شح المياه ، الجزء الثاني: تهديد الإنسان للطبيعة | وثائقي | DW | 16.08.2022

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وثائقي

وثائقي - العطش - خطر شح المياه ، الجزء الثاني: تهديد الإنسان للطبيعة

يتسبب التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة الظواهر الجوية والجفاف وتنضب الينابيع. لكن البشر يحتاجون إلى الماء الذي تقل مصادره باستمرار فتبدأ الصراعات حول توزيع احتياطيات المياه الثمينة. ماذا يعني ذلك بالنسبة للتنوع البيولوجي؟

يتناقص باستمرار عدد البلدان التي تتوفر فيها المياه بكثرة. يعود ذلك إلى أزمة المناخ والاكتظاظ السكاني والاستخدام المفرط للمياه. يزداد استهلاك البشر للمياه: في حياتهم اليومية وفي الزراعة والصناعة. في ألمانيا بدأت تجف الجداول والبحيرات الصغيرة وتعاني الغابات والتربة من الجفاف. أصبح هناك تنافس بين الإنسان والطبيعة على المياه الحيوية. ماذا يعني ذلك بالنسبة للتنوع البيولوجي؟ وكيف يحارب الناس الجفاف في البلدان التي تفتقر إلى وفرة المياه مثل الولايات المتحدة أو المكسيك؟ ماذا سيحدث عندما تختفي مياهنا؟

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