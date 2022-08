وثائقي - العطش - خطر شح المياه - الجزء الأول: النزاع على مصادر المياه العذبة

Wasser ist in einigen Ländern verfügbar, aber die Menschen verschwenden es unverantwortlich. Auch die Klimakrise macht sich bemerkbar, da jeder aufgrund des kontinuierlichen Temperaturanstiegs mehr Wasser in seinem täglichen Leben, in der Landwirtschaft und in der Industrie benötigt. Und jetzt haben in vielen Ländern Konflikte um die Verteilung der kostbaren Wasserreserven begonnen. Das Wasser wurde so kostbar wie Gold. Mendocino, Kalifornien, leidet unter Wasserknappheit. Auch in Deutschland bricht die Trinkwasserversorgung aufgrund der extremen Hitze in manchen Gegenden zeitweise ab. Vielerorts ist der Grundwasserspiegel auf Rekordwerte gesunken. Werden wir in Zukunft noch genug Trinkwasser haben? Was wird passieren, wenn unser Wasser verschwindet?