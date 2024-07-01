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مجتمعألمانيا

وثائقي - العبور جنسيا - رحلة ثلاثة أجيال

٧ يوليو ٢٠٢٤

صوفي 32 عامًا، تقرر تغيير جنسها عن طريق عملية جراحية. لوكا البالغ من العمر 16 عاماً، عرف عندما كان طفلاً أنه صبي ولد في جسد فتاة. ونورا البالغة من العمر 69 عامًا تكافح من أجل حقوق العابرين جنسيًا.

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ولدت صوفي (32 عامًا) في جسد صبي، وشعرت في سن مبكرة إحساسا غريبا فيما يخص هويتها الجندرية. خلال فترة البلوغ، زادت مشاكلها مع هويتها. ولكن فقط بعد خروجها من منزل والديها، قررت أن تعيش هويتها الأنثوية. في منتصف العشرينيات من عمرها، بدأت الشابة المتحولة، التي تعمل أمينة صندوق في سوبر ماركت، العلاج بالهرمونات. صار مظهرها يتغير مع الوقت. وأصبحت ملامح وجهها وبنية جسدها أنثوية بشكل متزايد. ومع ذلك، لم تكن صوفي سعيدة. فبالنسبة لها، يعني أن تصبح امرأة أن يتم تعديل الجنس طبيًا أيضا. في سن الثلاثين حصلت على موعد في المستشفى الجامعي في إيسن لإجراء العملية التي طال انتظارها. يتزايد عدد جراحات تغيير الجنس بشكل مطرد منذ سنوات. في عام 2021 خضع 2598 شخصًا في ألمانيا لمثل هذه العمليات الجراحية. تأمل صوفي أن تتمكن من ترك هويتها العابرة جنسيا خلفها بعد العملية. "بالنسبة لي، لن تصبح كلمة عابرة جنسيا" موجودة. لوكا (16 سنة) عرف منذ أن كان في المدرسة الابتدائية أنه صبي في جسد فتاة. زار لوكا العديد من أخصائيي علم النفس. عائلته تدعم هويته الجديدة. حصل لوكا على علاج هرموني يمنع حدوث البلوغ عند الإناث. ولجعل صوته أعمق وجسمه أكثر ذكورية، عليه أن يستخدم هلام التستوستيرون كل يوم مدى الحياة. عندما يعلن لوكا أنه عابر جنسيًا، يدرك: "أن تكون عابرا جنسيًا أمر غير مقبول في المجتمع. فمازال الكثيرون يتعرضون للمضايقات في كثير من الأحيان بسبب ذلك".

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