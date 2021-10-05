 وثائقي - الطقس المتطرف - ماذا يخبئ لنا؟ | وثائقي | DW | 26.05.2022

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وثائقي

وثائقي - الطقس المتطرف - ماذا يخبئ لنا؟

تتحول أيام الصيف إلى فترات جفاف في كثير من الأوقات ويصبح هطول الأمطار الغزيرة فيضانات كارثية. لم يعد الطقس عاديا وطبيعيا نسبيا كما كان الناس معتادين عليه على مدى القرون القليلة الماضية بل أصبح متقلبا فكيف نحمي أنفسنا من ذلك؟

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نظريا يتوق الناس في أوروبا دائما إلى طقس الصيف الجميل ولا تقلق مزاجهم زخات المطر المتفرقة أيضا. ولكن في كثير من الأحيان تتحول أيام الصيف الحارة إلى موجات حر وهطول الأمطار الغزيرة إلى فيضانات كارثية. فما الذي تخبئه لنا تقلبات الطقس؟ لن ينسى العمدة فرانك هارش أبدا يوم 29 مايو/أيار عندما شاهد عبر النافذة كيف تحولت العاصفة الرعدية الشديدة المصحوبة بأمطار غزيرة إلى فيضانات سبحت السيارات في مجراها الترابي في شوارع بلدته. بينما يعاني رئيس قسم الغابات برنارد فراونبيرغر من ندرة هطول الأمطار في منطقته. فعلى الرغم من هطول الأمطار في صيف عام 2021 إلا أن الأشجار بدأت تيبس على أرضه في سونفالد ، حتى أشجار الزان ذات الجذور العميقة تأثرت بذلك. والسبب هو انخفاض هطول الأمطار في السنوات الثلاث الماضية. يعرض الفيلم عواقب الفيضانات والجفاف على المتضررين. ويحدد ما يعتقده خبراء الطقس وباحثو المناخ ما ينتظرنا في المستقبل. ولكن على الرغم من كل التوقعات القاتمة ، هناك أيضا مبادرات وحلول يمكن أن تخفف من آثار الطقس العاصف.

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