 وثائقي - الصين - دولة رقابة أم مختبر مستقبلي؟ | وثائقي | DW | 17.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

وثائقي

وثائقي - الصين - دولة رقابة أم مختبر مستقبلي؟

تقوم الصين بتطوير نظام مراقبة رقمي ضخم. سيمكن الدولة من تجميع كميات هائلة من بيانات مواطنيها الذين يبدون استعدادهم للمشاركة في هذا النظام. فالعروض عملية ومغرية لأن كل من يلتزم بالقواعد يحصل على مكافآت.

مشاهدة الفيديو 42:30

يصف نقّاد نظام المراقبة الرقمي الصيني بأنه "المشروع الأورويلي الأكثر طموحا في تاريخ البشرية". فعلى سبيل المثال تستطيع السلطات في مركز ما يسمى بـ "عقل" شنغهاي متابعة كل كاميرات المراقبة التي يبلغ عددها قرابة مليون كاميرا. ويمكن للموظفين هناك رؤية ما تنقله الكاميرا المطلوبة على شاشات ضخمة، لتحديد من يرتكب مخالفة سير مثلا أو من يلقي قمامته بجانب سلة المهملات، أو من لا يتقيد بقواعد كورونا. ويرى مطوّرو هذا النظام أنه "سيجعل الناس بخير وسيدركون أن المدينة آمنة جدا". يجد معظم الصينيين مزايا في هذا النظام. فعندما تتمكن الخوارزميات من تحديد موقع كل مواطن من خلال وجهه ولغته وحتى مشيته فلن تبقى للمحتالين والمجرمين أية فرصة. بالإضافة إلى ذلك، فهذا النظام مريح جدا لأنه يوفر للمواطن إمكانية القيام بكل شيء باستخدام هاتفه الذكي. أولئك الذين يشاركون ويلتزمون بجميع القواعد يحصلون أيضا على مكافآت كحسم في اشتراك الإنترنت، بفضل ما يسمى بنظام التصنيف الاجتماعي. فتسهيل الأمور الحياتية يساعد على تقبل الناس لنظام مراقبة كهذا. وهو ما يجعل البيانات الكبيرة جذابة للغاية، ليس فقط في الصين. إذ أن هناك طلبا كبيرا على بعض هذه الأشياء في بلدان أخرى. ولكن من أين تأتي البيانات المطلوبة لذلك؟ ومن يحق له امتلاكها؟ ومن يُسمح له باستخدامها؟ كيف سيتعامل الغرب مع التكنولوجيا الصينية؟ هل سيتعاون مع الصين مخالفا بذلك قيم مجتمعه الخاصة؟ أم سيبقى محصنا - ويقبل في النهاية أن يحدد الآخرون المعايير؟

المزيد من المركز الإعلامي

Kinder der Klimakrise --- Nutzung auf dw.com in Verbindung mit den einzelnen Produktionen freigegeben.

أطفال أزمة المناخ: أربع فتيات، ثلاث قارات، ومهمة واحدة - الجزء الول 03.11.2021

Ice Requiem 11245 Beliane Nutzung auf dw.com in Verbindung mit den einzelnen Produktionen freigegeben.

رثاء حزين - لحن ذوبان الجبال الجليدية 01.11.2021

Dokus KW 25 Provinz für Anfänger 11272 Kobalt

من أجل ريف جذاب -من المدينة إلى الريف في إيطاليا 30.10.2021

Island Paradise 10923 Lucky You

الجنة الأسترالية المجهولة - جزر مضيق توريس 27.10.2021

المزيد وثائقي

Like a Virgin 1 11229 Beliane

وثائقي - ثمن الحفاظ على العذرية 11.11.2021

Doku - Kinder der Klimakrise Teil 2 11428

وثائقي - أطفال أزمة المناخ: أربع فتيات، ثلاث قارات، ومهمة واحدة - الجزء الثاني 10.11.2021

Im Fadenkreuz der Machthaber --- Nutzung auf dw.com in Verbindung mit den einzelnen Produktionen freigegeben.

في مرمى السلطة: الهجوم على المجتمع المدني 05.11.2021

NSU-Complex --- Nutzung auf dw.com in Verbindung mit den einzelnen Produktionen freigegeben.

شبكة معقدة: النازيون الجدد 05.11.2021

اقرأ أيضا

***ACHTUNG: Bild nur im Kontext der Dokumentation China - Überwachungsstaat oder Zukunftslabor? verwenden!*** via Cordula Mücke China baut ein riesiges digitales Überwachungssystem auf. Beim Staat laufen gigantische Datenmengen zusammen - und die Bürger machen bereitwillig mit. Denn die Angebote sind praktisch - und wer sich an die Regeln hält, wird belohnt. Rechte: Studio Hamburg

الصين - دولة رقابة أم مختبر مستقبلي؟ 30.09.2021

تقوم الصين بتطوير نظام مراقبة رقمي ضخم. سيمكن الدولة من تجميع كميات هائلة من بيانات مواطنيها الذين يبدون استعدادهم للمشاركة في هذا النظام. فالعروض عملية ومغرية لأن كل من يلتزم بالقواعد يحصل على مكافآت.