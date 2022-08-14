 وثائقي - الصرف الصحي لدينا - كوكتيل سام أم منبع ذهب؟ | وثائقي | DW | 26.08.2022

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وثائقي

وثائقي - الصرف الصحي لدينا - كوكتيل سام أم منبع ذهب؟

يجري مزيج سام في مجاري المدن: إنها مياه الصرف الصحي. لكن باحثين يعتقدون أن معلومات مفيدة لا تزال مخفية أيضا في المياه النتنة. لذلك يريدون فحص مياه الصرف الصحي لمدينتي برلين وباريس بطرق غير مسبوقة.

ماذا تحوي مياه الصرف الصحي؟ وما هي السموم والمعلومات المخبأة فيها؟ تنطلق مجموعة من الباحثين إلى أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في أوروبا - إنها محطة Achères شمال غرب باريس، حيث يتم معالجة 80٪ من مياه الصرف الصحي القادمة من مدينة باريس. على بعد ألف كيلومتر إلى الشمال الشرقي، أي بالقرب من برلين مباشرة، يحدث مشهد مشابه جدا في نفس الوقت: حيث بحث هنا أيضا فريق من الباحثين المشهورين عن أدلة في مياه المجاري وحقق نتائج مذهلة. يساعد اكتشاف مواد خاصة في مياه الصرف الصحي على معرفة المزيد عن السكان: عن الأدوية التي يتناولها الأشخاص والمواد الكيميائية التي يتعاملون بها. مكتب الشرطة الجنائية يستخدم نفس أدوات التحليل لتعقب آثار مختبرات المخدرات والمتفجرات. في هذا الوثائقي يقدم المحققون نظرة ثاقبة على طرق جديدة نسبيا للتحري عن الجرائم.

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