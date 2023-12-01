وثائقي - الشركات العابرة للحدود - وهم الثراء

أعلنت ثلاث نساء شجاعات من البيرو وهندوراس والبرازيل الحرب على الشركات العابرة للقارات. خطوة جعلت حياتهن في خطر وأصبح عليهن الدفاع عن أنفسهن بالتوازي مع كفاحهن ضد الحكومات والشركات، التي تستغل أوطانهن لتحقيق نمو أعلى بسبب الجشع غير المحدود.

تعيش كارولينا وبيرتا وماكسيما في البيرو وهندوراس والبرازيل. ما يوحدهن: إنهن يبحثن عن الشركات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية التي لا تمتثل لا للقانون الوطني ولا للقانون الدولي وتضر بلدانهن. وبالرغم من أن خصومهن أقوى منهن بمرات عديدة إلا أن أولئك النساء الثلاث لديهن هدف مشترك: وهو أنهن يقدن معركة اليوم ضد محتلين معاصرين. في الوقت الذي تنخرط الحكومات والشركات في سباق عالمي لتحقيق نمو غير محدود وترغب في تأمين أرخص المواد الخام، تحكي لنا أولئك النساء الثلاث قصصا تبرز شجاعة وبأسا كبيرين: كيف يستطعن الاستمرار في نضالهن من أجل حماية الطبيعة رغم تهديد الشرطة والشركات بالانتقام والعنف وتصبح حياتهن بخطر؟ بيرتا وكارولينا وماكسيما يرفعن أصواتهن بكل جرأة ويطالبن بالعدالة، في حين لا تكترث الشركات العابرة للقارات بالضرر الذي تلحقه بالبيئة والإنسان مقابل تحقيق الربح.