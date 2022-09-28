 وثائقي - السود في عالم الأعمال الأمريكي - قصص نجاح وتمكين ذاتي | وثائقي | DW | 07.10.2022

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وثائقي

وثائقي - السود في عالم الأعمال الأمريكي - قصص نجاح وتمكين ذاتي

بالرغم من أن الأمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية أكثر عرضة للفقر من أي مجموعة عرقية أخرى هناك، إلا أن هناك نخبة مرموقة من السود. تفكيرها الريادي في قطاع الأعمال وشبكات علاقاتها المتشعبة هما أساس النجاح الحاسم في الولايات المتحدة.

فالولايات المتحدة هي موطن أكبر مجموعة من الأثرياء والناجحين للغاية من السود في العالم. واليوم فإن عائلة من بين كل خمسين من العوائل السوداء من ملّاك الملايين من الدولارات، فنحو اثنين بالمئة من الأسر السوداء تمتلك ما لا يقل عن مليون دولار. قطب العقارات دون بيبليز هو رجل أعمال ثري وذو تأثير. يُطلق عليه لقب "ترامب الأسود". وأصله من عائلة عاملة. وتقّر ثروته الصافية حاليا بنحو 700 مليون دولار أمريكي. في ولايتي جورجيا وأتلانتا تدعو سمسارة العقارات المعروفة والناجحة تاليا دياز براون رواد أعمال سود آخرين لحفلة كبيرة في النادي الأكثر شهرة في المدينة. يتبادل رواد الأعمال الطموحون الأفكار ويبرمون الصفقات التجارية مع بعضهم البعض، ويحتفلون بنجاحهم. وفي ولاية تكساس أنشأت ساكي تيري وزوجها إمبراطورية لمستحضرات التجميل، ويتلقيان دعوات حضور الفعاليات الخيرية في مدينة دالاس باستمرار. وفي الوقت ذاته تدعم حركة "باي بلاك" مجتمع روّاد الأعمال السود، ولديها موقع أمازون أسود خاص بها.

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بالرغم من أن الأمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية أكثر عرضة للفقر من أي مجموعة عرقية أخرى هناك، إلا أن هناك نخبة مرموقة من السود.